Le nouvel archevêque de Dakar, monseigneur André Guèye, s’est adressé à ses administrés du diocèse de la capitale, aux prêtres et diacres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs et à toutes les personnes de bonne volonté, au travers d’une lettre pastorale qu’il a nommée ‘’La paix soit avec vous’’. Il y donne ses orientations pastorales pour les trois prochaines années.

En intitulant sa lettre pastorale ‘’La paix soit avec vous’’, l’archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, reprend les premières paroles du pape Léon XIV, nouvellement élu. Il précise qu’il s’agit là d’une salutation doublée d’une prière, avant d’en formuler d’autres : ‘’Que cette paix inonde nos cœurs, nos vies, nos familles, nos relations et nos communautés.’’

Selon Mgr Guèye, l’objet de cette lettre est de donner les termes de référence de ses orientations pastorales pour les trois prochaines années (d’octobre 2025 à septembre 2028). Il précise, d’emblée, qu’il compte inscrire son mandat dans le renforcement des acquis, tout en essayant d’apporter sa touche personnelle.

Pour réussir sa mission, écrit-il, ‘’je compte sur chacun de vous en matière de collaboration et de participation. En ces jours où je rédige cette lettre, je suis à Rome, convoqué par le pape Léon XIV, successeur de Saint-Pierre, pour l’imposition du pallium. Le pallium est un signe distinctif que reçoivent les archevêques métropolitains. Il signifie qu’ils sont au service de la communion dans leurs provinces ecclésiastiques respectives et, surtout, qu’ils sont prêts à se livrer totalement pour l’Église, comme le Christ, l’agneau immolé, dans la communion avec le Saint-Père et l’obéissance à son égard’’.

Cette précision faite, le nouvel archevêque renseigne qu’il compte s’appuyer sur une pastorale d’ensemble dans l’archidiocèse de Dakar. Il s’explique : ‘’Par pastorale d’ensemble, j’entends la marche synodale, qui concerne toutes les entités de l’archidiocèse, restant sauves les spécificités, selon les finalités propres, en considération de leur nature. Autrement dit, ces orientations pourront être adaptées, sans y déroger, à la particularité des entités paroissiales, des services diocésains, des associations, mouvements et groupes.’’

S’avançant sur sa démarche pastorale, il dit vouloir marcher sur les pas de Mgr Benjamin Ndiaye qui, au début de son ministère épiscopal à Dakar, ‘’a axé toute sa vision pastorale et l’organisation du gouvernement pastoral sur le fondement scripturaire, plus précisément sur la déclaration solennelle de Jésus, dans l’Évangile de Saint-Jean : ‘Je suis la Voie, la Vérité et la Vie’ (Jn 14,6)’’. Ainsi, poursuit-il, ‘’je considère que c’est un fondement que nous devons tenir ferme, puisque l’Église de Jésus-Christ est voulue par notre Seigneur lui-même, comme sacrement du salut, ‘à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu’ (LG 1). Il s’agira toujours de mener les personnes et les peuples vers Jésus, unique Sauveur, de leur montrer le Christ, afin de susciter leur adhésion’’.

Après bien des réalisations accomplies, des satisfactions obtenues, de nouveaux défis cernés et des difficultés qui restent encore à être surmontées, Mgr Guèye invite ses administrés de l’archidiocèse de Dakar, les prêtres et diacres, les religieux et religieuses et les fidèles laïcs à capitaliser tous les acquis, afin de continuer la mission et aller plus loin.

Sur cette route escarpée, il convoque le ‘’vademecum que le pape recommande vivement ‘ comme une référence qui fait autorité pour la vie et la mission de l’Église’. En effet, le Saint-Père appelle les églises locales ‘à mettre en œuvre, dans leurs différents contextes, les orientations contenues dans le document qui font autorité’. Il s’agit d’adopter la synodalité comme une façon de vivre et d’agir à tous les niveaux de vie ecclésiale : ‘La synodalité invite – ce qui constitue parfois un défi – les pasteurs des églises locales, autant que les responsables de la vie consacrée et des associations ecclésiales, à renforcer leurs relations afin de donner vie à un échange de dons, au service de la mission commune.’ Nous sommes tous donc invités à l’harmonie, à la communion, à la collaboration, sous la responsabilité et la vigilance de l’archevêque, pour ne pas nous disperser et nous concurrencer’’, rappelle l’archevêque de Dakar.

À côté de la synodalité, il y a la question de l’autonomie. Celle-ci, indique Mgr Guèye, ’’s’applique non seulement en matière économique et financière, mais aussi en ressources humaines, spirituelles, intellectuelles et doctrinales. D’où l’importance de la formation à tous les niveaux’’.

La troisième problématique concerne la justice et la paix. Rappelant la grande Lettre pastorale des évêques du Sénégal en 1994 et ses recommandations fortes et toujours actuelles pour notre pays, l’archevêque souligne que ‘’tous ces événements sont providentiels et constituent comme un signe des temps ou des ‘kairoi’ qui attirent notre attention tant sur les défis de notre temps que sur les prémices de l’Esprit, fruits de sa présence et de son action’’.

Ainsi, par cette lettre, l’archevêque de Dakar, monseigneur André Guèye, dit avoir voulu fournir un éclairage global, pour laisser à un groupe de personnes-ressources le soin d’y réfléchir, pour en extraire une démarche pastorale, avec les objectifs à atteindre.

A ses yeux, ‘’c’est un travail qui demande la contribution de compétences différenciées, qui définiront les motivations théologiques et spirituelles, sans lesquelles le travail demandé serait assimilable à celui des grandes organisations expertes en planification stratégique. Or, il s’agit, dit-il, d’être à l’écoute de ce que ‘’l’Esprit-Saint dit’’ (cf. Ap 3, 22) aujourd’hui à l’Église-Famille de Dieu sous la juridiction de l’archidiocèse et confiée à la sollicitude pastorale de l’évêque’’.

Plus précisément, Mgr Guèye annonce la mise sur pied une équipe multicompétente, pour réfléchir sur ces différents éléments et proposer un document pastoral simple et compréhensible, qui sera la ligne directrice de la pastorale, avec des thématiques claires, des objectifs bien définis.