Birane Ngom, un ancien étudiant de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a fait face au juge du tribunal des flagrants délits, hier. Pour cause, une altercation avec Mamadou Faye, agent administratif au Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), chargé des urgences au pavillon Q. L’échange, d’après les deux parties, a dégénéré en confrontation physique. Le tribunal était saisi des chefs de violence, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et entrave à l’exercice de ses fonctions.

À la barre, Birane Ngom a nié les faits d’outrage et d’entrave, tout en reconnaissant avoir réagi à un geste de l’agent. Il a affirmé ne plus être étudiant et conteste toute tentative de mobilisation. ‘’Je ne défendais aucun étudiant. Depuis que j’ai été licencié, je fréquente régulièrement M. Faye. Mais depuis quelque temps, il s’acharne contre moi. Le jour des faits, il m’a suivi et tenté de me frapper. J’ai seulement bloqué sa main’’, s’est-il défendu. Concernant l’accusation d’outrage, le prévenu a estimé que Mamadou Faye ne s’était pas identifié comme agent public. ‘’Il ne m’a pas montré sa carte professionnelle. Il m’a tiré par la cravate’’, a-t-il affirmé, avant d’exprimer ses regrets et de présenter ses excuses au plaignant et au tribunal.

De son côté, Mamadou Faye a livré une version différente. Il a expliqué avoir sommé Birane Ngom de quitter les lieux, après que celui-ci lui a parlé de propos ministériels perçus comme une menace contre les étudiants grévistes. ‘’Il voulait inciter les étudiants à se mobiliser. Je lui ai demandé de s’en aller pour éviter tout débordement. Il a refusé et m’a frappé à l’œil’’, a déclaré le plaignant.

L’agent administratif, qui a dit connaître le jeune homme depuis 2023, a assuré ne pas avoir riposté, mais avoir déposé plainte. Il a, par ailleurs, déclaré ne pas avoir été informé des problèmes de santé mentale ou de l’état épileptique de M. Ngom. ‘’J’ai eu de la peine lorsqu’il m’a appris qu’il avait été licencié. Je ne savais pas qu’il était malade’’, a-t-il dit.

Le parquet a requis l’application stricte de la loi. La défense, elle, a sollicité une peine plus souple, mettant en avant les troubles de santé du prévenu. ‘’Mon client suit un traitement médical. Il a déjà purgé plus d’un mois et demi en détention. Nous demandons au tribunal de faire preuve de bienveillance’’, a plaidé la défense. Après délibéré, le tribunal a reconnu Birane Ngom coupable de coups et blessures volontaires et l’a relaxé du chef d’outrage à agent et d’entrave à l’exercice de ses fonctions. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis. Le juge a donné acte à la partie civile de son désistement. L’affaire s’est conclue dans le calme.

À l’issue de l’audience, les deux parties se sont saluées, signe d’un apaisement retrouvé.

MAGUETTE NDAO