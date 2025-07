Le mercredi 23 juillet 2025, Cheikh Tidiane Gaye, figure importante de la littérature africaine contemporaine en Italie, a été honoré du prestigieux titre de Docteur Honoris Causa par l’université Cantemir de Bucarest. Cette distinction célèbre non seulement son œuvre littéraire prolifique, mais aussi son profond engagement intellectuel et social, marquant une reconnaissance significative pour le Sénégal, son pays d’origine, et l’Italie, sa terre d’adoption.

Originaire de Thiès, Cheikh Tidiane Gaye s’est bâti une carrière impressionnante en tant que poète et écrivain. Professeur de philosophie et des sciences humaines à Milan, il se distingue par sa capacité à fusionner la poésie avec une réflexion philosophique aiguisée sur les enjeux contemporains. Son œuvre, qui comprend de nombreux recueils de poésie, récits et essais, explore des thèmes universels tels que l’identité culturelle, la mondialisation, les relations interculturelles et l’immigration. Ses poèmes, traduits en plusieurs langues (dont le roumain, le serbe et l’albanais), offrent une méditation profonde sur la condition humaine au XXIe siècle.

Au-delà de ses contributions littéraires, Cheikh Tidiane Gaye est un fervent militant pour la paix et la non-violence, ce qui lui a valu d’être candidat au Prix Nobel de la Paix. En Italie, il est particulièrement connu pour son projet novateur de plantation d’oliviers dans les écoles et les municipalités. Cette initiative symbolique vise à promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de justice auprès des jeunes générations, renforçant ainsi son rôle de médiateur culturel et de leader d’opinion dans le domaine de l’éducation à la paix.

Gaye est également le fondateur du Prix international de Poésie Léopold Sédar Senghor et de l’Académie Léopold Sédar Senghor.

À travers ces initiatives, il s’engage activement à diffuser la poésie et à promouvoir la pensée de Senghor, l’un des plus grands poètes et intellectuels africains. Il rend ainsi hommage à l’héritage de Senghor et œuvre à la reconnaissance de la poésie africaine à l’échelle mondiale.

Membre de l’Académie des Arts et des Sciences philosophiques de Bari et de l’Académie européenne des Arts et des Sciences de Salzbourg, Cheikh Tidiane Gaye a également été le premier Africain à traduire Léopold Sédar Senghor en italien. Cette réalisation a été cruciale pour introduire la vision de la négritude au public italien, contribuant ainsi à la diffusion de la pensée sénégalaise.

Fondateur du Prix littéraire de la ville d’Arcore, il a également dédié une place publique à Senghor dans sa ville d’adoption, Arcore, soulignant son engagement à unir philosophie, poésie et dialogue interculturel.

MAMADOU DIOP