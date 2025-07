Le ton est grave et la fermeté du gouvernement ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Hier, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a diffusé un communiqué pour s’opposer à une activité prévue dans les locaux du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), à Dakar. L’événement, co organisé avec l’ambassade des Pays-Bas, devait consister en la projection d’un film, MIWA (Nous sommes là), suivi de discussions sur les réalités vécues par les femmes lesbiennes, bisexuelles et les hommes trans en Afrique de l’Ouest.

Dès l’annonce de cette initiative, une vague de critiques a émergé, portée notamment par le député Guy Marius Sagna. Très actif sur la scène publique, le parlementaire a affirmé avoir saisi le gouvernement pour que l’événement soit purement et simplement interdit. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, il dénonce une « réunion Equal Rights Coalition réunissant des organisations LGBTQ » et considère cette tentative comme une atteinte directe aux lois et aux valeurs du Sénégal. « Les Pays-Bas et d’autres pays sont libres dans leurs pays d’encourager les LGBTQ. Ici au Sénégal ce n’est pas possible », a-t-il écrit.

La réaction du ministère n’a pas tardé. Dans un langage diplomatique ferme, les autorités sénégalaises rappellent que toute activité menée par une mission étrangère, une organisation internationale ou une ONG sur le territoire national doit respecter « scrupuleusement les lois et règlements en vigueur », mais aussi « les valeurs culturelles, religieuses et sociales qui fondent la Nation sénégalaise ». Le communiqué rappelle également une position maintes fois exprimée par les autorités : « le Sénégal n’accepte aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI sur son territoire ».

Ainsi, le gouvernement dit se réserver le droit de prendre « toute mesure appropriée » contre les organisateurs, mais aussi contre les participants à une telle initiative, « quels que soient leurs origines, statut ou rang ».

Dans une nouvelle publication dans l'après-midi d’hier, Guy Marius Sagna a salué la réaction des autorités. « Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a convoqué ce matin l’ambassadeur qui voulait organiser une réunion de LGBTQ. Souveraineté : voilà un gouvernement qui nous rend fiers », s’est-il félicité.

