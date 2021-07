Le juge de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance a reconnu, hier, Khadim Ba, fils d’Amadou Ba, et ses coprévenus Ramin Sedeghi et Momath Sarr, coupables des délits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie à jugement. Ils ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 3 mois ferme. En sus de cette peine, ils sont contraints d’allouer 12 milliards de francs CFA, en guise de dommages et intérêts, à la partie civile, alors que celle-ci avait réclamé 100 milliards.

Le patron de LocAfrique accuse son fils de s’être prévalu d’un faux, sous la forme d’un protocole de cession d’actions du 24 novembre 2016, pour prétendre qu’il est devenu minoritaire dans le capital de Carrefour Automobile SA. Il renseignait à l’audience que son fils a fait croire qu’il a cédé ses actions aux membres de sa famille.

Allant de surprise en surprise, il découvre que l'entreprise Casone Finance, une société de droit anglais, réclame à Carrefour Automobile une créance de 12 milliards de F CFA. Ce qui est faux, selon lui, car, disait-il, Casone Finance n'a jamais eu de relation avec Carrefour, ni Locafrique. ‘’Carrefour ne doit rien à Locafrique. Les problèmes ont commencé lorsque j'ai pris une seconde épouse. Khadim Bâ est venu me dire : ‘Puisque les données ont changé, garde Carrefour, nous prenons Locafrique.’ Je lui ai dit qu’il n’en est pas question. Je ne suis pas encore mort pour qu'on pense à mon héritage’’, avait-il soutenu à la barre.

Les prévenus n’étaient pas présents à l’audience.