En juillet 2021, AfricTivistes, la Ligue des blogueurs et cyber-activistes africains pour la démocratie, a réuni sept maires d’Afrique de l’Ouest à Dakar, au Sénégal, pour un séminaire inédit sur la gouvernance ouverte locale. Une rencontre durant laquelle les élus locaux ont pris un engagement fort en faveur de l’ouverture et de la collaboration avec la société civile, en s’appuyant sur le numérique. Une note reçue à ‘’EnQuête’’ renseigne que la démarche s’inscrit dans le cadre du projet Local Open GovLab (Log) mis en œuvre en partenariat avec le National Endowment for Democracy (Ned).

Pour en arriver là, AfricTivistes indique qu’elle a dû parcourir un long chemin qui est loin d’être fini. En effet, après plusieurs années de travail qui ont vu, entre autres, la publication en 2018 d’un livre blanc intitulé “De la donnée ouverte au gouvernement ouvert”, lors du 2ee Sommet des AfricTivistes de Ouagadougou (Burkina Faso), le projet Local Open GovLab (Log) va prendre forme en 2019. Il va être présenté à plusieurs potentiels partenaires financiers pour le soutenir. ‘’C’est finalement le National Endowment for Democracy (Ned) qui accepte de nous accompagner dans cette démarche. Engagé pour le renforcement et le progrès des institutions démocratiques dans le monde, le Ned a trouvé en Log une bonne opportunité pour soutenir les efforts d’ouverture des données et de participation citoyenne au sein des collectivités locales africaines pour une gouvernance ouverte plus inclusive et participative’’, explique-t-on.

...Le projet Log est conçu à travers une approche ‘’innovante et inclusive’’ associant : l’utilisation de technologies de l’information et de la communication pour l’administration locale ; la mobilisation de jeunes acteurs de changement de la société civile africaine aux compétences diverses et variées ; la création d’un réseau d’élus locaux engagée autour des principes de la gouvernance locale ouverte ; l’encouragement et la promotion de la mobilité scientifique et technique chez les jeunes au niveau continental ; une démarche d’accompagnement par le biais d’un parcours assisté à la gouvernance locale ouverte d’une période de six mois ; une approche orientée information par la documentation des différentes étapes du projet.

‘’Le projet Log est pensé comme un laboratoire d'innovation et de participation citoyenne pour une gouvernance locale ouverte par le biais du numérique. Il s’appuie sur un parcours assisté de gouvernance locale ouverte pour une durée de six mois, avec la mise à la disposition de chaque mairie bénéficiaire d’un volontaire AfricTivistes pour la gouvernance locale ouverte (Vagoa)’’, clarifie la note. Alors que les collectivités locales bénéficiaires s’engagent à accueillir le volontaire et lui faciliter sa mission, AfricTivistes s’est engagée auprès des mairies pour ‘’la conception de la plateforme officielle de la mairie concernée, la valorisation des données publiées, le transfert de compétences et la conception d’outils et de solutions informatiques selon les besoins exprimés par les mairies’’.