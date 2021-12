Les autorités de l’aéroport Blaise Diagne de Diass ont organisé, hier, un exercice de simulation d’une prise d’otages et de sauvetage. Une opération dénommée ‘’Moussiba 2021’’ qui avait pour objectif de tester les capacités de l’aéroport à contenir une crise.

Une série d’attaques de personnes non-identifiées, une prise d’otages, l’explosion d’une bombe au parking de départ, 25 victimes dont quatre morts, la mobilisation des forces spéciales et des communications régulières avec les autorités étatiques et la presse. Tout a été donc mis en œuvre pour tester la capacité de la plateforme aéroportuaire à faire face à une crise. Pour cette opération, toutes les capacités de l’aéroport ont été mobilisées et plus d’une centaine de comédiens de la ville de Thiès. Un exercice effectué tous les deux ans pour faire le point sur le plan d’urgence de l’aéroport.

‘’C’est un exercice rudimentaire au niveau de l’aviation civile. Ce sont des procédures de sureté et de sécurité. C’est destiné à tester les capacités de réaction en cas d’urgence. Cet exercice nous a permis, en tant que propriétaire de l’AIBD, d’identifier les pistes et les investissements nécessaires à faire pour notre aéroport aux normes internationales’’, a expliqué le directeur général de l’AIBD, Doudou Kâ.

Une opération réussie, à en croire le secrétaire général de la Haute autorité des aéroports du Sénégal. ‘’Parce que notre Etat s’est mis dans une position où des décisions ont été prises très rapidement pour que l’aéroport prenne en charge cette situation qui s’est présentée avec la prise d’otages. Exercice réussi également, parce que nous avons mis à l’épreuve notre plan d’urgence de l’aéroport qui est un plan général avec des plans sectoriels de chaque unité de cet aéroport, et chaque entité a pu jouer son rôle normalement. Mais ce qu’il faut noter, c’est que nous avons vraiment eu de la flexibilité dans l’emploi des forces spéciales, pour que les otages soient libérés et que les assaillants soient neutralisés’’, a déclaré le colonel Babacar Sadikh Diouf à la fin de l’opération.

Cependant, un débriefing a permis de déceler des failles dans la prise en charge de la crise. ‘’Il nous faut travailler un peu plus nos plans sectoriels, puisqu’il y a le plan d’urgence de l’aéroport, mais chaque entité a un plan sectoriel qu’elle doit mettre en œuvre pour respecter les normes du plan d’urgence. Donc, on doit y travailler. Il nous faut encore respecter, jouer un peu sur le timing, pour améliorer les délais d’intervention et aider à la mise en cohérence de l’ensemble de nos actions. Ce sont donc des aspects qu’on a vus et il nous faut, au niveau des forces de défense et de sécurité, améliorer l’interopérabilité, parce que nous avons des unités performantes qui sont là et il faut qu’on s’assure qu’en les mettant ensemble, on gagne en qualité et que ça ne soit pas des unités qui travaillent pareillement, mais des unités qui travaillent en mettant leurs capacités ensemble’’, a annoncé le secrétaire général de la Haute autorité des aéroports du Sénégal.

Un débriefing auquel a pris part le directeur général de Las, société chargée de la gestion de l’aéroport. Askin Demir s’est félicité de la réussite de l’opération ‘’Moussiba 2021’’. Pour lui, cela a montré ‘’que l’aéroport est prêt à faire face à ce genre de crise’’.

JEANNE SAGNA (THIES)