Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MEDDTE) a participé, du 2 au 3 mai 2023, au Dialogue de Petersberg sur le climat qui s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Créé en 2010, selon une note rendue publique, le Dialogue de Petersberg sur le climat offre un forum annuel pour promouvoir des discussions politiques de haut niveau sur la coopération climatique et offrir un cadre pour faciliter la convergence de vues en perspective des conférences des Nations Unies sur le climat.

En sa qualité de président de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, a précisé le document, le MEDDTE a saisi cette occasion pour soutenir les positions des pays africains et des pays les moins avancés qui sont les plus vulnérables aux conséquences néfastes des changements climatiques.

Il a, selon la même source, appelé à mobiliser plus de financements en faveur des pays en développement pour couvrir les besoins en adaptation et les pertes et dommages liés au climat. Alioune Ndoye a aussi appelé à une transition énergétique juste et équitable qui tient compte des spécificités de chaque pays.

‘’En marge de cette conférence, le MEDDTE a rencontré les délégations des pays partenaires du Sénégal, notamment la France, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis, l'Espagne, Singapour, le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les négociateurs des États insulaires en développement. La Cop 28 sur le climat est prévue à Dubaï en décembre 2023. Elle sera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat et rendre opérationnel le fonds sur les pertes et dommages, entre autres’’, précise-t-on le document.