Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a reçu hier en audience le représentant résident de l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), Dongrib Kim. Ce dernier était accompagné du manager du Projet d’appui à la modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale du Sénégal avec le public.

Selon un communiqué de l’Assemblée, ‘’ledit projet, financé à hauteur de trois milliards cinq cents millions de francs CFA, vise la modernisation du système des activités législatives, la numérisation des résultats des activités législatives et l’amélioration de l’accessibilité du public aux informations législatives ainsi que le renforcement des capacités du personnel administratif et des membres de l’Assemblée nationale’’.

Il est également indiqué que cette réunion de travail fait suite à une mission d’une semaine au Sénégal du manager du projet qui avait pour objet de présenter à M. Diop la feuille de route devant permettre la rénovation de l’hémicycle et l’installation d’équipements modernes entre janvier et mai 2024. Dans ce sens, Amadou Mame Diop ‘’l’a exhorté à prendre toutes les dispositions nécessaires, en rapport avec le comité technique mis en place par l’Assemblée nationale, en vue de la mise en œuvre efficace des activités prévues. Il a assuré la Koica de son appui et de celui de l’Assemblée nationale pour l’atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route’’.