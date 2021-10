La Commission formation de l’Association des assureurs du Sénégal (AAS) organise demain un atelier de partage avec des acteurs de la distribution. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l’AAS et permettra de susciter une réflexion et des échanges sur les problématiques touchant à la distribution de l’assurance au Sénégal. L’initiative, selon l’association, vise à promouvoir la consolidation du partenariat entre assureurs et intermédiaires.

‘’Il s’agira, à travers cet atelier, de créer les conditions d’une concertation élargie dont les objectifs généraux sont, entre autres : de promouvoir le dialogue entre les assureurs et les intermédiaires d’assurance ; de promouvoir une meilleure discipline de marché et une organisation plus efficiente de la profession ; de favoriser le renforcement des compétences pour une meilleure couverture des besoins de développement du secteur, d’entrevoir ensemble une vision commune du rôle de l’intermédiaire et de ses évolutions dans un monde en pleine mutation, avec l’avènement du digital, de la pandémie de Covid-19, etc.’’, précise l’AAS.

La cérémonie d’ouverture aura lieu à 9 h à l’hôtel Radisson blu, et sera présidée par le directeur des Assurances. L’atelier verra la participation de toutes les compagnies d’assurances et des intermédiaires d’assurances.