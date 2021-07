Les examens du baccalauréat général 2021 débutent aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire national. Pour cette présente session, il y a 157 312 candidats. Le directeur de l’Office du baccalauréat, Socé Ndiaye, indique que tout le dispositif est en place pour le respect des gestes barrières, dans ce contexte de crise sanitaire.

Les candidats au baccalauréat général débutent les épreuves, aujourd’hui, sur toute l’étendue du territoire national. Les dispositions habituelles ont été renouvelées, pour un bon déroulement des examens. La mise en place des sujets a été fait depuis avant-hier. ‘’Tout le reste avait été fait en amont. Maintenant, nous attendons le jour J’’, déclare le directeur de l’Office du baccalauréat, le professeur Socé Ndiaye, joint par ‘’EnQuête’’.

Par rapport au contexte de Covid-19, il renseigne qu’ils sont, depuis l’année dernière, sur la même ligne, parce que le contexte de Covid-19 demande une sensibilisation. ‘’Chacun fait ce qu’il a à faire. Nous allons fournir du gel avec un appoint en masques. La lutte contre la Covid-19 doit se faire de manière individuelle, d’abord. Ensuite, de façon collective, nous pourrons réussir. Nous venons en appoint au comité de gestion de l’école’’, annonce-t-il.

Le directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye, informe que le dispositif sanitaire est disponible depuis deux ans dans les établissements. ‘’Le matériel est là. Maintenant, ce qui reste à voir, c’est ceux qui l’utilisent. Si vous mettez des lavoirs et que les gens ne l’utilisent pas, à la longue, ça ne servira à rien. Mais le dispositif est là. Avec la situation, il faut beaucoup sensibiliser’’, ajoute-t-il.

Cette année, l’annonce des résultats se fera par messages et affichages. Par contre, l’année dernière, les radios communautaires ont été intégrées. ‘’Ce sont les deux modalités principales. Pour les radios communautaires, il n’y a pas eu la formalisation cette année, mais elles sont disponibles’’, dit Socé Ndiaye au téléphone d’’’EnQuête’’.

‘’Les résultats du baccalauréat technique sont meilleurs que ceux de l’année dernière’’

Cette session, 157 312 candidats sont recensés dont 53 % de filles vont passer les examens du baccalauréat général. Ils sont répartis dans 370 centres principaux, 80 centres secondaires et 470 jurys. Une augmentation de 2 203 candidats a été notée sur l’effectif global, par rapport à la session précédente.

Sur ce, on peut noter 128 266 candidats des séries littéraires, 26 029 candidats des séries scientifiques et techniques, dont les 3 500 ont déjà effectué le Bac technique, et 3 017 candidats du tertiaire et 682 candidats du franco-arabe. Dakar a un effectif de 17 549 candidats.

Selon le directeur de l’Office du baccalauréat, les résultats du Bac technique de cette année sont meilleurs que ceux de l’année dernière.

En effet, 70 % ont réussi cette année. ‘’Par rapport à l’année dernière, nous avons eu un meilleur pourcentage, car nous avons eu 70 % d’admis cette année. L’année dernière, nous étions à 60,66 %. C’est dans toutes les séries. En somme, il y avait quatre séries ; la série G est en voie d’extinction. Nous avons de moins en moins de candidats, indique-t-il au téléphone.

Peut-être les résultats du baccalauréat général vont suivre le même rythme… L’année dernière, les résultats définitifs du Bac général ont été de 48,22 %. Les filles ont réalisé un taux de 52 % d’admis, toutes séries confondues. Les meilleurs scores ont été enregistrés dans les séries scientifiques. Les séries littéraires ont avoisiné les 46,77 % de réussite.