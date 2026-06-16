Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré hier sur l'étendue du Sénégal avec un total national de 3 354 candidats. Kaolack en compte 263 dont 174 filles, soit un taux supérieur à 60%, selon le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique en déplacement dans la région du Sine-Saloum.

En visite à Fatick et Kaolack pour les besoins de la tenue des épreuves du baccalauréat technologique, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, informe que la région du Sine-Saloum, polarisée par le centre du lycée technique de Kaolack, compte candidats dont 174 filles, soit plus de 60%. Des statistiques encourageantes à ses yeux, si l'on sait que la filière technique est désertée par les élèves. Donc, si les filles sont plus représentées dans celle-ci, c'est à encourager. Néanmoins, le ministre appelle les parents d'élèves à inciter leurs enfants à s'inscrire aux filières techniques et scientifiques. Il précise dans le même temps que le nombre total de candidats étant de 3 354 sur le plan national, Kaolack « a un faible pourcentage de candidats avec seulement 1,81 % ». C'est pourquoi il insiste sur la nécessité de mener une politique qui vise à exhorter les lycéens à choisir les filières techniques.

Malgré ce taux qui ne représente que 1,81 % du nombre total de candidats au niveau national, M. Samb a tenu à rassurer que les autorités sénégalaises en sont conscientes et mettent tout en œuvre pour renverser la tendance, afin d'augmenter le taux de candidats au bac technologique aussi bien à Kaolack qu'ailleurs. Le gouvernement du Sénégal a, selon le ministre, engagé la construction de six nouveaux lycées techniques à travers le pays, lesquels seront suivis de huit lycées techniques en projet de construction dans les huit pôles territoriaux du pays, correspondant à l'axe 2 de la Vision Sénégal 2050 qui prend en compte la formation professionnelle, l'insertion et l'emploi.

Le ministre explique que, considérant que l'avenir du Sénégal repose sur des avancées techniques, les autorités sénégalaises ont accordé une place de choix à cette filière. Il ajoute qu'au plan national, toutes les épreuves se déroulent normalement aussi bien à Dakar que dans le Sine-Saloum, avec cinq absences au centre du lycée technique El Hadji Abdallah Niass. Au sujet de cette visite effectuée à Fatick et Kaolack, le ministre affirme que ce déplacement est très important en ce sens qu'il a servi de cadre pour constater de visu le déroulement des examens du baccalauréat technologique dans la région du Sine-Saloum et d'en tirer des conclusions afin d'améliorer les conditions, même si dans l'ensemble tout se passe normalement.

Bachir KANE