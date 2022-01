Améliorer le cadre de vie des populations de Mbao, cela fait partie des visions de Badara Lo. Candidat à la municipalité de ladite localité, le contrôleur du trésor dit avoir consacré une grande partie de sa jeunesse à œuvrer pour la bonne marche de sa cité, à travers diverses activités.

La campagne officielle pour les élections locales et départementales a été lancée depuis le 8 janvier, au Sénégal. A Mbao, ils sont sept candidats à solliciter le fauteuil destiné à l’édile de la commune. Parmi eux, Badara Lo. Ce dernier s’est présenté sous la bannière du parti Initiative pour une politique de développement (IPD). En 28 ans de résidence dans la zone, le contrôleur du trésor décide, dit-il, d’apporter un nouveau visage à sa commune et d’améliorer les conditions de vie des populations de Mbao.

Ayant sa propre conception de la politique, Badara Lo, qui a longtemps œuvré dans la vie sociale et associative, notamment sportive et culturelle de sa localité, présente, dans un naturel décontracté, les réalisations que lui et ses camarades ont eu à faire. Allant du soutien aux associations sportives, en passant par le financement de groupements de femmes, il affirme être à l’origine de l’éclairage public de certains quartiers (Eglise Pie XII, cité Sabba, cité Holding Baobabs…). ‘’Cela fait trois ou quatre ans qu’à chaque hivernage, nous faisons des pompages, pour soulager les populations’’, ajoute-t-il.

Vision

Toutefois, il ne compte pas s'en arrêter-là. En effet, après avoir fustigé le manque criant d’infrastructures de base à Mbao, qui constituent une nécessité pour permettre à tout un chacun d’avoir un cadre de vie décent, il soutient qu’il est nécessaire qu’il apporte sa pierre à l’édifice. D’après lui, Mbao, compte tenu de sa situation démographique, a du mal à décoller.

Ainsi, sa vision prend en compte trois axes principaux : l’éducation et le développement socioculturel, le développement de l’économie locale et la mise en place d’une gouvernance qui met l’accent sur le partenariat et le développement durable. ‘’A l’échelle individuelle, il est impossible de faire bouger les choses. Mais si on a de la chance d’avoir quelqu’un qui a une vision, quelqu’un qui a la possibilité de capter des fonds et faire venir des partenaires au niveau de la commune, je pense qu’on peut réussir à faire changer le visage de notre commune’’, lance le candidat à la mairie de la commune de Mbao. Ne laissant pas les autres compétences transférées de la commune en rade, il a élaboré un programme qui prend en compte tous les secteurs susceptibles de prendre en charge les attentes des populations, principalement le secteur de la santé, de l'environnement, des finances et de la fiscalité.

Activités durant la campagne

Loin des tintamarres et des caravanes habituels, Badara Lo a décidé d’opter pour le porte-à-porte, afin de se rapprocher davantage de l’électorat. ‘’Nous avons un calendrier qu’on est en train de dérouler. Ce calendrier ne tient pas forcément en compte ce que font les autres. Nous nous focalisons sur nos forces. Nous nous basons sur la connaissance que nous avons de la localité’’, explique-t-il. Tout en n’excluant pas le folklore dans ses activités, celui qui aspire à administrer la commune de Mbao explique : ‘’Le folklore fait partie des activités de campagne. Mais ce n’est pas notre principale arme. Nous pensons que la population a un niveau d’instruction un peu limité, mais quand même, c’est une population consciente. Elle a besoin qu’on s’approche d’elle.’’

Par ailleurs, face aux violences notées dans certaines localités du pays, Badara Lô rassure ses partisans et les invite à mener leurs activités dans le calme et la sérénité. ‘’On a un argumentaire solide. On ne croit pas en la violence. Comme on a l’habitude de le dire, la violence est l’arme des faibles’’, assène-t-il, tout en mettant l’accent sur le respect qu’il a pour ses adversaires.

MAGUETTE NDAO