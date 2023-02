A l’échelle continentale, le champion d’Afrique a été désigné parmi ses compatriotes, devant Ousmane Sonko et le président Macky Sall.

Il n’a pas de pouvoir décisionnaire, mais il a la tête de l’emploi. Celui à qui l’on serait prêt à confier les biens communs. Sadio Mané n’inspire pas que le Sénégal. D’un point de vue africain, c’est le Sénégalais qui inspire le plus confiance. La tendance a été donnée par un sondage de l’agence Ecofin qui a établi la liste des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance.

Si le richissime nigérian Aliko Dangote occupe la toute première place, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2022 est bien installé à la 3e place, très loin devant son président de la République Macky Sall. Au rang des personnalités politiques, le leader de l’APR est même derrière son farouche opposant Ousmane Sonko, installé à la 3e place du classement des Sénégalais. L’écrivaine Fatou Diome complète de podium.

Au vu de la popularité du football dans le continent noir et des exploits qu’il réalise sur le rectangle vert, voir l’attaquant des Lions dominer ce classement n’est pas surprenant. Sadio Mané et ses coéquipiers de la sélection 2022 ont offert au Sénégal sa première Coupe d’Afrique des nations en février dernier. Un moment d’extase qu’attendait le pays, après ses échecs de 2002 et 2019. Le joueur du Bayern Munich a ensuite dignement placé le continent noir à la 2e place du classement du Ballon d’Or 2022, après avoir gagné le trophée du Meilleur joueur africain.

Mais il n’y a pas que pour ses exploits sur les pelouses que le natif de Bambali suscite respect et confiance. Sadio Mané, c’est surtout le visage de l’humilité et de la générosité. En atteste le prix Socrates dont il est à jamais le premier lauréat, en marge du trophée du Ballon d’Or 2022. Inspiré par l’incroyable parcours du médecin et footballeur brésilien Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ce prix récompense les meilleures actions solidaires menées par des footballeurs engagés.

Au-delà de son impressionnante carrière sportive, Sadio Mané a contribué à un changement social positif à travers des projets visant le bien commun, notamment à Bambali. Au cours des dernières années, il a soutenu la construction d’un hôpital et d’une école secondaire à Bambali, et il a soutenu de manière significative les efforts du Sénégal dans la lutte contre le Covid-19. D’autres actions aux visées sociales ont été rapportées : le désenclavement de son village, les soutiens financiers à la communauté, la construction d’une mosquée, de pelouses de football, etc.

Autant d’actions solidaires qui traversent les frontières et tiennent en estime la légende du football sénégalais. Assez pour faire de lui le Sénégalais qui inspire le plus confiance.

Fatou Diome, la voix des Africains d’Europe

Celle qui occupe la deuxième place peut paraître surprenante. L’écrivaine Fatou Diome n’est peut-être pas très connue des plateaux médiatiques sénégalais. Mais sur le continent, celle qui est connue pour ses positions anti-impérialistes et antifatalistes des Africains, a un très bon écho. Très impliquée dans les débats sociopolitiques sur les plateaux de télévision en France et en Afrique, la native de Niodior prend notamment une position forte contre la montée du populisme avec le Rassemblement national en France. Fatou Diome défend également ‘’la nécessité pour les Africains de s’affranchir de leur statut de victime et pour les Européens de sortir d’une position de dominant, afin de mettre fin aux schémas exploitant/exploité, donateur/assisté’’.

Sonko et Macky Sall, le mano à mano

Ousmane Sonko occupe la troisième place de ce classement symbolique. Toutefois, le voir être identifié comme l’homme politique qui inspire le plus de confiance au-delà de nos frontières montre toute la portée de son discours accès sur le panafricanisme et la souveraineté africaine.

Depuis sa mise en examen dans le cadre d’accusions de viol qui le visent, celui qui est devenu maire de Ziguinchor n’a pas quitté le Sénégal, suite à la confiscation de son passeport.

Malgré tout, le leader de Pastef/Les patriotes ne cesse de s’imposer comme l’alternative la plus crédible pour une jeunesse sénégalaise et africaine soucieuse de sortir de l’influence des politiques occidentales. Cette jeunesse révoltée qui fait aujourd’hui sa force et le présente comme un des leaders de demain, prêts à porter les nouvelles ambitions africaines. Son classement devant Macky Sall (26e, 5e Sénégalais) n’est peut-être pas anodin et augure d’un passage de témoin.

Alors qu’il terminera dans quelques jours sa mission de président en exercice de l’Union africaine (UA), le président de la République du Sénégal a essayé de mener à bien la barque africaine, notamment, avec les positions de l’organisation continentale sur les conséquences de la guerre en Ukraine.

En menant le plaidoyer pour la libération des stocks de blé dans les ports empêtrés dans la guerre, Macky Sall a essayé de sortir l’Afrique d’un très mauvais pas, même si, cela a pu être considéré comme une main tendue, alors que l’Afriques possède plus de la moitié des terres arables non exploitées dans le monde. Les positions de l’Union africaine concernant les sanctions infligées au Mali peuvent également avoir joué dans la manière dont le chef de l’Etat sénégalais est perçu, alors que l’organisation essaie d’endiguer le flot des coups d’Etat militaires.

Malgré tout, Macky Sall, aux côtés de Paul Kagamé, Nana Akufo-Addo et justement Assimi Goïta, fait partie des 10 chefs d’Etat qu’on retrouve dans ce classement. Et l’auteur du coup d’Etat au Mali est le premier chef d’Etat, à la quatrième position.

Les autres personnalités sénégalaises citées sont Youssou Ndour (19e, 4e Sénégalais), Aminata Touré (35e), Akon (40e) et Makhtar Diop (44e). Les deux stars du showbiz ne sont plus à présenter et leurs actions entrepreneuriales plaisent énormément en Afrique. L’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, jouit d’une bonne réputation hors de nos frontières et la manière dont elle a été exclue de l’Assemblée nationale, suite à son plaidoyer contre un troisième mandat de Macky Sall en 2024, ne passe certainement pas inaperçue. Quant à l’ancien vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique, désormais directeur général et vice-président exécutif d’IFC (International Finance Corporation), ses fonctions ont certainement pesé sur la balance.

Lamine Diouf