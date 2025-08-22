Trafic d’ecstasy

La Sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack a mis la main, dans la nuit de lundi à mardi, sur un individu présumé trafiquant de drogue. Il a été interpellé au quartier Abattoirs, alors qu’il transportait 51 comprimés d’ecstasy.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la police nationale, c’est à la suite d’un renseignement faisant état d’un trafic nocturne que les policiers ont organisé une opération de surveillance. Leur dispositif a permis d’intercepter un conducteur de moto de type "Jakarta", suspecté de servir de relais dans ce commerce illicite. Lors de la fouille, les agents ont découvert dans son sac un sachet contenant 51 comprimés d’ecstasy.

Une somme de 6 000 F CFA, provenant de la vente de la drogue, a également été retrouvée en sa possession. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler tout le réseau lié à ce trafic.