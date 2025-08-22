Au nom de la longévité ou du leadership, pour décerner le capitanat à un tel ou tel autre joueur, les entraîneurs scrutent un certain nombre de critères. Aujourd'hui, si Édouard Mendy, désormais nouveau capitaine d'Al Ahly, sonne comme tout un symbole en Saudi Pro League, il est nécessaire de revenir un peu sur ces Lions qui, à un moment de leur carrière, ont hérité du brassard.

Le football sénégalais ne cesse de rayonner et cette influence ne se limite plus aux performances de l'équipe nationale. Des joueurs sénégalais se voient souvent confier le brassard de capitaine dans des clubs de renommée internationale, un signe de la reconnaissance de leur leadership et de leur impact. Moussa Sow (Lille), Mamadou Niang (Olympique de Marseille), Kalidou Koulibaly (Naples) et, plus récemment, Édouard Mendy (Al Ahly) en sont les plus beaux exemples.

Édouard Mendy : la récompense d'un parcours exceptionnel

Récemment, Édouard Mendy a été désigné capitaine du club saoudien d'Al Ahly pour la nouvelle saison, à la suite du départ de Roberto Firmino. Un choix fort de l'entraîneur Matthias Jaissle, qui témoigne de l'importance du gardien sénégalais. En seulement deux saisons, Mendy s'est imposé comme un leader naturel et une figure incontournable du vestiaire.

Auréolé d'une victoire en Ligue des champions asiatique dont il a été un grand artisan, sa nomination est une reconnaissance de son parcours hors du commun, qui l'a mené des championnats amateurs à un rôle de capitaine dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Asie.

Depuis son transfert à Al-Ahli, en 2023, Edouard Mendy a battu le record de clean-sheets en Saudi Pro League avec 25 matchs sans prendre de but. Il a également été le meilleur pour les arrêts décisifs dans le championnat saoudien. Tout ça pour dire que l'intronisation du “Roi Edouard” est aussi le fruit de chiffres plus que louables. Rien que pour la saison écoulée, avec plus de 2 000 minutes disputées, le portier des Lions n'a concédé que 26 buts, pour 94 tirs subis, en 28 matchs, selon la plateforme Fotmob. Soit en valeur relative 71% d'arrêts.

Mamadou Niang : une légende vivante, capitaine et champion à l'OM

L'histoire d'amour entre Mamadou Niang et l'Olympique de Marseille a culminé avec son rôle de capitaine. Figure emblématique du club, il a été désigné par l'entraîneur Didier Deschamps pour mener l'équipe à la victoire finale, lors de la saison 2009-2010. Sous son capitanat, l'OM a mis fin à une longue attente en remportant le titre de champion de France. Un succès auquel Mamadou Niang a grandement contribué en terminant meilleur buteur du championnat. Son leadership et ses performances hors pair ont laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters marseillais, faisant de lui une véritable légende.

Moussa Sow : le buteur devenu leader au LOSC

Durant la saison 2010-2011, Moussa Sow a incarné l'âme du LOSC Lille. Nommé capitaine, il a mené son équipe vers le titre de champion de France, une performance marquée par ses 26 buts en 44 matchs officiels. Son leadership et son efficacité ont fait de lui un acteur clé de ce succès historique pour le club. Cette année-là, capitaine Sow était naturellement dans l'équipe type de la Ligue 1.

Kalidou Koulibaly : un roc au cœur de la défense napolitaine

De 2014 à 2022, Kalidou Koulibaly s'est imposé comme un pilier de la défense du SSC Napoli. Bien que son capitanat n'ait pas été aussi médiatisé que celui d'autres joueurs comme l'emblématique Hamsik, son rôle de leader sur le terrain était incontestable. Il a notamment remporté la Coupe d'Italie avec le club et son leadership a été pleinement reconnu en équipe nationale, où il a mené le Sénégal à la victoire en Coupe d'Afrique des nations 2022. Aujourd'hui, capitaine courage, KK poursuit son bonhomme de chemin du côté d’Al Hilal, en Saudi Pro League.

MAMADOU DIOP