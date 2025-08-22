Bougar Diouf convoqué

Le président de l’Union patriotique (UP/DiomayePrésident), Bougar Diouf, a annoncé avoir reçu une convocation de la Division de la cybercriminalité, à laquelle il devra répondre ce mercredi à 9 h. Dans une déclaration rendue publique, il a tenu à préciser que son engagement pour la défense de l’État de droit et de la République reste ‘’non négociable’’. Un combat qu’il qualifie de patriotique. Dans son message, Bougar Diouf rappelle que son action s’inscrit dans la défense de plusieurs principes fondamentaux, dont la préservation des institutions de la République, la sacralité de la fonction présidentielle et la séparation des pouvoirs.

‘’Le Sénégal est un et indivisible. Jamais nous ne reconnaîtrons une quelconque partie du territoire national comme appartenant à des tiers. Qu’il s’agisse du MFDC ou de toute autre revendication séparatiste, notre devoir est de défendre l’unité nationale’’, a-t-il ajouté. Évoquant le fonctionnement des institutions, le président de l’UP/DiomayePrésident a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive institutionnelle. ‘’Lorsqu’un Premier ministre s’empresse de gouverner à la place du président, en contradiction avec l’ordre établi, il est du devoir de tout citoyen de défendre la République’’, a-t-il déclaré. Pour Bougar Diouf, il n’y aura ‘’ni recul ni compromission devant la vérité’’ et l’unité nationale demeure ‘’non négociable’’.

Le leader politique a appelé la société civile, la presse nationale et internationale, le mouvement Y en a marre ainsi que ‘’tous les vrais patriotes’’ à se mobiliser pour le soutenir dans ce combat. ‘’Je suis prêt à tous les sacrifices pour que ce pays continue d’exister’’, a-t-il insisté, avant de conclure : ‘’Je maintiens tous mes propos. Nemo censetur ignorare legem !’’