L’homme d'affaires Baye Ibrahima Niass Ciss, plus connu sous le nom de Baye Ciss, n’a pas été condamné pour escroquerie et abus de confiance portant sur la somme de 78 millions. De plus, aucun de ses biens n’a été saisi. En effet, accompagné par ces conseillers, il a fait face à la presse, hier, pour apporter des éclairages sur le contentieux qui le lie à la société Netgreen Computer. ‘’Il faut préciser, d’abord, que la notion d’escroquerie ou d’abus de confiance suppose que, sur le plan pénal, il y ait des faits qualifiés de délits et, au bout du compte, qu’il y ait des condamnations définitives.

Nous avons démontré qu’en réalité, il n’y a pas eu d’escroquerie, qu’il y a eu un contentieux entre une société guinéenne dont M. Ciss est le DG, et une autre société guinéenne qui s’appelle Gret Neck Computer portant sur des ordinateurs’’, a démenti l’avocat à la cour, Maître Mouhamadou Malal Barry, qui précise que son client a été blanchi.

‘’Il y a eu un contentieux et cette société guinéenne a porté plainte devant les juridictions sénégalaises. Un juge d’instruction a été saisi, le doyen des juges qui a instruit le dossier. Et au bout du compte, une ordonnance de non-lieu définitive a été rendue. Et ce, depuis 2004. Cela signifie que les faits pour lesquels on poursuivait sur le plan pénal M. Ciss ne sont pas avérés. Donc, on ne saurait pas parler d’abus de confiance contre sa personne. On ne saurait également pas parler d’escroquerie’’, a-t-il indiqué. Il estime que c’est normal qu'il y ait des litiges entre les sociétés.

‘’C’est des affaires purement civiles et commerciales. Il y a déjà des procédures à régler et des procédures en cours. Ça, c’est dans l’ordre naturel des activités commerciales d’une personne qui est dans le monde commercial’’, dit-il. Pour sa part, Baye Ciss accuse ses adversaires politiques d’avoir monté ce coup, à la veille de la publication de la liste du président Macky Sall qui désignera les différents candidats aux prochaines échéances électorales. ‘’Ils ont la volonté de nuire, mais c’est peine perdue. Parce que personne n’a investi autant que moi à Kaolack. Je suis un travailleur. Je suis le seul Africain qui a pu intégrer le Club des entrepreneurs du Golfe et du Commonwealth’’, dit-il.