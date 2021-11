Le président de la République, Macky Sall, va lancer à nouveau ‘‘Beussoup Sétal’’ ou ‘’Cleaning Day’’, le 4 décembre prochain, à partir des écoles, pour essayer de créer une véritable culture ou éducation environnementale. L’annonce a été faite par le coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), Mass Thiam, lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre sa structure et Nestlé Sénégal.

Le ‘’Cleaning Day’’ ou Journée de nettoyage des rues lancée par le chef de l’Etat en janvier 2020, avant d’être stoppée à cause de l’expansion de la Covid-19 et des mesures de restriction, sera de retour en début décembre. Ce qu’a annoncé le coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG). ‘’On parle souvent de tri. Mais, à la base, l’ensemble des problèmes de cadre de vie qu’on a, c’est dû à de mauvais comportements. Je lance un appel aux Sénégalais. Parce que chaque franc dépensé dans le nettoiement, c’est un franc que le gouvernement aurait pu investir dans l’éducation ou dans la santé. Donc, le message c’est : arrêtons de jeter les ordures par terre. Parce que c’est d’autres Sénégalais qui viennent les ramasser et c’est l’Etat qui paie.

Ce niveau de conscientisation est important. L’Etat est en train de convoquer un certain nombre de mécanismes à partir même des écoles. D’ailleurs, le 4 décembre, le président de la République va lancer à nouveau ‘Beussoup Sétal’ à partir des écoles, pour essayer de créer une véritable culture ou éducation environnementale à partir des écoles, pour que demain, nous pussions avoir des Sénégalais beaucoup plus compétitifs’’, informe Mass Thiam hier, lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre sa structure et Nestlé Sénégal.

La gestion des déchets, reconnait le coordonnateur de l’UCG, est un domaine ‘’complexe’’. Car les ordures sont produites tous les jours et tous les Sénégalais en produisent. ‘’Malheureusement, depuis que le Sénégal existe, il n’y a pas eu d’investissements importants dans l’industrie des déchets. Mais c’est en train d’être mis en place par le chef de l’Etat Macky Sall, à travers le projet Promojet. Bientôt, de nouvelles infrastructures de gestion des déchets seront mises en place à Dakar et un peu partout dans les différents pôles régionaux, en plus de la décharge de Mbebeuss. Mais le plus important, c’est le comportement des Sénégalais’’, dit-il.

Ainsi, M. Thiam affirme que Nestlé s’associe à l’UCG pour construire le Sénégal qu’ils veulent. C’est-à-dire un Sénégal avec ‘’zéro déchet’’. ‘’Cela ne signifie pas qu’on ne produira pas de déchets, mais c’est toute une vision qui signifie une gestion beaucoup plus vertueuse des déchets. C’est en ce sens que Nestlé s’engage avec nous à réduire son emprunt plastique, même si le partenariat va au-delà du plastique. Il s’agira, pour nous, de combiner nos forces pour mieux travailler dans la collecte, le tri, mais aussi la valorisation ou le recyclage de certains déchets, notamment les plastiques qu’ils vont produire d’ici 2025’’, relève-t-il.

Le coordonnateur de l’UCG a profité de cette occasion pour lancer un message à l’ensemble des industriels du Sénégal. ‘’On ne se positionne pas sur la contrainte. Parce qu’il y a une loi qui interdit l’utilisation du plastique, mais à minima qu’on puisse aussi se projeter sur des chemins de valorisation et de recyclage là où c’est possible pour réduire l’ensemble des nuisances que peut occasionner le plastique sur des dizaines, voire centaines d’années’’, soutient M. Thiam.

9 000 t de déchets retraitées sur les 200 mille produits au Sénégal

Pour sa part, l’administrateur général de Nestlé Sénégal a rappelé que la pollution plastique peut être considérée comme l’un des ‘’plus graves’’ problèmes environnementaux auxquels l’humanité est confrontée. ‘’Une pollution plastique qui dégrade non seulement l’environnement, mais menace la santé publique et l’économie. Les matières plastiques prennent plus de 400 ans pour se dégrader, en contaminant toute la chaine alimentaire. Plus d’un an après le déploiement des mesures législatives pour la réduction des déchets plastiques, le Sénégal produit toujours 200 000 t de déchets par an, dont seulement 9 000 t sont retraitées. Le reste est malheureusement déversé dans la nature et les océans’’, renchérit Aboubacar Coulibaly.

Donc, la collaboration entre leurs deux structures permettra ‘’d’insuffler le changement’’ auprès de la population pour préserver leur environnement. Ceci, par le biais d’initiatives communes et prôner la mise en place d’une économie circulaire. ‘’Parce que notre raison d’être est de pouvoir améliorer la qualité de vie des populations pour les générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que c’est en travaillant avec l’acteur majeur de la gestion des déchets au Sénégal, l’UCG, que nous réussirons ce pari et bien plus encore. Il est indispensable que tout un chacun, à son échelle, puisse agir en faveur de la préservation de l’environnement. Aujourd’hui, les populations doivent être conscientisées et nous avons certes un rôle à jouer pour mener à bien ce changement en tant qu’acteur industriel majeur. Mais il est de notre devoir à tous de poser notre pierre à l’édifice pour vivre durablement avec nos ressources et préparer un avenir plus optimiste pour nos enfants’’, ajoute M. Coulibaly.

Toujours dans le cadre de son engagement à préserver la planète, le patron de Nestlé Sénégal a notifié qu’ils ont également noué un partenariat avec la société Proplast ainsi que les communes de Thiaroye et Dieuppeul-Derklé durant l’été 2021, pour mener à bien son projet pilote ‘’Au marché, je trie’’. Une initiative qui vise à collecter les déchets plastiques omniprésents dans nos marchés que l’on sait de gros générateurs de ce type de déchet. ‘’Par ailleurs, d’autres communes devraient également prendre part à cette phase pilote, les mois à venir. L’objectif de cette initiative est de pouvoir collecter 12 tonnes de plastique d’ici la fin de 2021, qui seront alors recyclées en tabourets, bassines, sacs poubelles, et chaises, entre autres, afin de promouvoir les bénéfices d’une économie circulaire.

Ainsi, l’UCG et Nestlé Sénégal entendent poursuivre la promotion du développement durable et au travers de modèles économiques efficients, afin de préserver l’environnement, améliorer le cadre de vie des populations et, avec le concours d’autres acteurs, poser les premières pierres d’une économie verte’’, conclut-il.

MARIAMA DIEME