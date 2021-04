Cette année, la fête de l’indépendance sera célébrée sans faste. Une cérémonie de levée des couleurs, avec la participation des membres du gouvernement et des présidents d’institutions constitutionnelles, fera place au traditionnelle défilé.

Une année de présence de la pandémie du coronavirus au Sénégal et dans le monde n’a pas suffi à venir à bout du virus mortel qui bouleverse les activités de toutes sortes. Malgré la tendance baissière des nouvelles contaminations et la fin de l’état de catastrophe sanitaire, le gouvernement reste prudent dans l’organisation de la fête nationale d’indépendance prévue dimanche prochain. Comme l’année dernière, il n’y aura pas de défilé civil et militaire. Le président de la République l’a confirmé hier, en Conseil des ministres tenu au palais de la République.

En effet, Macky Sall a rappelé que le Sénégal va célébrer, dans la sobriété, le 4 Avril 2021, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette année, ‘’la fête nationale sera marquée par une cérémonie de levée de couleurs, au palais de la République, avec la participation des membres du gouvernement et des présidents d’institutions constitutionnelles’’, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République s’est ensuite prononcé sur les nombreuses disparitions de pêcheurs en mer. Ceci, pour s’incliner devant la mémoire des pêcheurs disparus et insister sur la nécessité du renforcement des actions préventives de sécurité en mer.

A cet égard, le président de la République indique au ministre de la Pêche et de l’Economie maritime ‘’l’urgence de consolider le programme de dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage subventionnés, d’accélérer le renouvellement du parc de pirogues motorisées (subvention des moteurs hors-bords) avec l’extension de l’acquisition des embarcations en fibres de verre et de vulgariser le programme de géolocalisation des pirogues’’.

Un Conseil présidentiel sur le secteur des pêches

Le secteur de la pêche est sujet à beaucoup de débats entre les licences de pêche, les bateaux étrangers dans les eaux sénégalaises, la raréfaction de la ressource, etc. Autant de questions que le ministre Alioune Ndoye a été chargé d’impliquer dans des concertations avec toutes les parties prenantes du secteur, afin de mettre en œuvre, à partir de juin 2021, une stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale. D’ailleurs, informe le communiqué, le chef de l’Etat présidera, en fin mai 2021, un Conseil présidentiel sur le secteur des pêches.

Une autre option est l’impératif d’asseoir l’aquaculture, comme sous-secteur prioritaire dans la promotion de l’emploi des jeunes. Et le président de la République invite, en outre, le ministre des Pêches et de l’Economie maritime à poursuivre le développement intensif du sous-secteur de l’aquaculture, un des moteurs de croissance retenu dans la mise en œuvre du PSE.

Le Conseil des ministres a également permis au chef de l’Etat, dans la gestion et le suivi des affaires intérieures, d’insister sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des réformes relatives à la régulation optimale des entreprises de presse, conformément aux dispositifs du Code de la presse.

En début d’année, Macky Sall avait signé les décrets d’application du nouveau Code de la presse adopté depuis 2017. Il s’agit du projet de décret relatif aux avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprise de presse et du projet de décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui et de développement de la presse.

Le président de la République demande également, au ministre de la Culture et de la Communication de lui faire parvenir des propositions consensuelles, concernant la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse. Dans la même logique, il a demandé la révision de la loi sur la publicité, en concertation avec les professionnels du secteur.

D’autres questions ont été traitées par le gouvernement, lors de ce Conseil des ministres. Il s’agit de la réorientation des politiques et programmes publics vers l’emploi des jeunes. Dans le cadre de l’extension de la Convention Etat-employeurs, l’intensification de la création d’emplois dans les centres d’appels doit être mieux soutenue et encadrée par l’Etat. Sur la mise œuvre de la phase II du PUDC, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de diligenter les procédures de financement auprès des partenaires concernés, afin de permettre le démarrage des travaux programmés.

Au plan des infrastructures, le chef de l’Etat a magnifié la signature, le 25 mars 2021, des contrats de travaux et de supervision du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Un important projet intégrateur entre le Sénégal et la Mauritanie.

Lamine Diouf