Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, en collaboration avec l’ambassade d’Allemagne, a organisé, hier à Dakar, l’atelier de clôture du projet ¨Doolel Admin¨. En effet, ce projet vise à renforcer les capacités de l’Administration sénégalaise en la tournant vers l’avenir, dans une perspective de développement durable.

¨Renforcer les capacités de l'Administration, mettre en œuvre les réformes économiques et de promotion de l'emploi, améliorer la qualité des services administratifs¨. C’est dans cette dynamique que se place le projet ¨Doolel Admin¨ mis en œuvre sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public (MFPRSP). Dans ce sens, la secrétaire générale du MFPRSP, Thioro Mbaye Sall, est revenue sur la portée de cet événement et son enjeu. ¨Le projet ‘Doolel Admin’ s'étale sur trois ans et doit prendre fin au mois de mars 2025. Il est destiné à renforcer l'Administration dans ses capacités de pilotage, de mise en œuvre de différentes réformes économiques pour la promotion de l'emploi¨, explique-t-elle. Cela veut dire qu'il accompagne le MFPRSP vers une administration performante pour délivrer un service public de qualité. ¨Un service public plus proche des usagers, le service public que nous voulons¨, recadre-t-elle.

Elle souligne que dans le sens de la modernisation, ce projet prend en compte trois autres ministères. En plus de celui de la Fonction publique, il y a ceux de l'Économie et du Commerce. ‘’Il s'étendait également à deux régions, pour améliorer les capacités de planification, les axes de développement pour une administration performante¨, dit-elle. Il s’agit de Kaolack et de Kaffrine.

En outre, elle rappelle que la mission se veut pérenne. Ainsi, la mission va perdurer. ¨C'était un projet sur trois ans et il était basé sur des principes d'une franche collaboration et d'un partenariat fécond. Il y a eu une période d'accompagnement, mais comme on le dit, on rejoint nos missions communes, nos missions pérennes qui consistent à travailler et à accomplir des réformes et d'aller vers une modernisation de l’Administration¨.

La participation de l’Allemagne pour le ¨Doolel Admin¨

Soulignons que le projet ¨Doolel Admin¨, bien que sous la tutelle du MFPRSP, a vu la coopération de l’Allemagne dans son effectivité. La première secrétaire à l'ambassade d'Allemagne à Dakar dans la section coopération, Nina Neubecker, est intervenue sur leur contribution au projet. ¨Le but de ce projet étant de renforcer les structures administratives sénégalaises et de les accompagner dans des réformes clés. Nous nous sommes réunis pour évaluer les activités et les résultats, afin de tirer aussi des leçons pour nos autres activités en cours et des activités futures¨, dit-elle.

Elle souligne, dans cette optique, que les bénéficiaires des résultats concernent l’Administration sénégalaise. ¨Les résultats concernent beaucoup l'Administration sénégalaise elle-même, mais touchent aussi les citoyens et citoyennes sénégalaises qui bénéficient de procédures simplifiées. Par exemple, je peux citer la procédure phare, qui est importante : si un entrepreneur veut vendre des produits alimentaires et qu’il est en région, il n’a plus besoin de venir jusqu’à Dakar. Il est possible de passer par une procédure appelée ‘Sénégal Service’ qui est en coopération avec les chambres de commerce régionales, dans les régions pilotes de Kaolack et de Kaffrine. Cela a beaucoup simplifié la procédure pour les usagers¨, explique la secrétaire.

Sur cette lancée, elle revient sur les résultats obtenus à l'issue de ce projet. ¨Pour les citoyens, la procédure d'enregistrement des entreprises a été simplifiée. Une autre procédure est celle des paiements d'impôts locaux. Et au niveau de l'Administration, plus de 800 agents publics ont été formés. Un aspect important des formations a été la lutte contre la corruption et c'est aussi un domaine où l'Allemagne continuera la coopération avec le Sénégal¨, a-t-elle précisé.

En outre, d'après la première secrétaire, le projet est conséquent et tient même pour résultat la création de l'académie de leadership Linguère Ndatté Yalla. Une académie qui vise à soutenir les femmes, les hautes fonctionnaires femmes dans les administrations sénégalaises et vise aussi à améliorer l'équité.

Ainsi, le projet ¨Doolel Admin¨, lancé depuis 2021, porte ses fruits et participe ainsi au renforcement des capacités de l’Administration sénégalaise. Avec un budget de ¨10 millions d’euros¨, d'après la secrétaire de l’ambassade d’Allemagne, ce projet a été bénéfique pour les citoyens sénégalais. ¨Ensemble, nous allons continuer de travailler dans le domaine de l'Administration. Même après l'achèvement de ce projet, parce que nous sommes beaucoup engagés dans le domaine de la digitalisation de l'Administration sénégalaise vis-à-vis de la coopération, un monde technique, mais aussi financier. Ça veut dire que nous renforçons les structures de numérisation, le digital, pour que les administrations soient mieux connectées", conclut-elle.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE