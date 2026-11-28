Dette, Banco Santander, inondations, fonds spéciaux, le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, vendredi 27 novembre, ces quatre propositions de résolution portant création de commissions d’enquête, sur la période 2004-2026, sur des dossiers majeurs de la gestion publique.

La reddition des comptes s’invite de nouveau au cœur de l’agenda parlementaire. Réuni ce vendredi 27 novembre 2026 sous la présidence d’Ousmane Sonko, le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté quatre propositions de résolution portant création de commissions d’enquête parlementaires.

Les investigations envisagées concernent la gestion de la dette publique entre 2012 et 2026, les financements auxquels Banco Santander a participé dans le cadre de projets publics, les programmes de lutte contre les inondations et d’assainissement de dix villes, ainsi que les fonds spéciaux de la Primature, du HCCT et du CESE sur la période 2004-2026.

Par leur nombre et l’étendue des périodes concernées, ces initiatives traduisent une volonté d’élargir le champ du contrôle parlementaire sur la gestion des ressources publiques. Elles posent surtout une question centrale relative aux responsabilités dans la conduite des politiques publiques sans confondre investigation politique, contrôle administratif et procédure judiciaire.

Les quatre dossiers retenus touchent à des secteurs particulièrement sensibles des finances et de l’action publiques. Sur la dette publique, l’enjeu dépasse la simple reconstitution des engagements financiers de l’État. Il s’agit notamment d’examiner les conditions de mobilisation des emprunts, leur affectation, leur exécution et les mécanismes de remboursement. Une telle investigation pourrait contribuer à éclairer les choix budgétaires opérés au cours des différentes séquences de gouvernance.

Vingt-deux ans de gestion publique passés au crible…

Le dossier Banco Santander appelle, quant à lui, à un examen des mécanismes de structuration et d’exécution des financements auxquels cette institution bancaire a participé. Les conditions contractuelles, les circuits de mobilisation des ressources, les procédures de financement et la réalisation effective des projets concernés constituent autant de pistes d’investigation. Ce dossier est un prolongement de l’affaire ASER.

Les programmes de gestion des inondations et d’assainissement des dix villes renvoient à une autre exigence : mesurer l’écart entre les moyens mobilisés, les réalisations et les résultats obtenus. Dans un contexte où les inondations continuent de perturber la vie des populations, l’évaluation de ces politiques apparaît comme une obligation de redevabilité publique.

Enfin, l’examen des fonds spéciaux de la Primature, du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), sur une période de vingt-deux ans, soulève la question de la transparence dans l’utilisation de ressources publiques soumises à des modalités particulières de gestion.

L’un des principaux obstacles de ces initiatives réside dans leur conjonction avec les procédures judiciaires. Conformément à l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les propositions adoptées par le Bureau seront immédiatement transmises au ministre de la Justice. Celui-ci dispose de quinze jours pour donner son avis sur d'éventuelles interactions avec des procédures judiciaires en cours portant sur les mêmes objets.

L’enquête parlementaire face à la justice…

Cette disposition constitue un mécanisme d’encadrement destiné à éviter que le travail parlementaire interfère avec le fonctionnement de la justice. Elle rappelle également une règle d’or selon laquelle une commission d’enquête parlementaire n’est pas une juridiction. Elle peut rechercher des informations, recueillir des témoignages et établir des constats, mais elle ne prononce ni condamnation ni sanction pénale.

Il faudra donc éviter toute conclusion hâtive sur l’existence d’irrégularités ou de responsabilités individuelles. L’ouverture d’une enquête ne constitue pas, en elle-même, une preuve de mauvaise gestion ou d’infraction.

L’autre enjeu est politique. En couvrant plusieurs périodes de gouvernance et des institutions aux responsabilités différentes, ces investigations pourraient permettre une lecture transversale de la gestion publique sénégalaise. Mais leur crédibilité dépendra de leur capacité à dépasser les clivages politiques.

La sélection des personnes auditionnées, l’accès aux documents administratifs et financiers, la confrontation des versions et la publication de conclusions étayées seront déterminants. Sans une méthode rigoureuse, ces commissions risqueraient de devenir des espaces de règlement de comptes politiques plutôt que des instruments de contrôle démocratique.

Une Assemblée préparée à l’éventualité d’une dissolution…

La question de la représentativité des différents groupes parlementaires sera également importante. L’équilibre des investigations ne doit pas seulement être recherché dans la composition des commissions, mais aussi dans le traitement contradictoire des faits et des responsabilités éventuelles.

En marge de ces décisions, le Bureau a adopté une Instruction générale relative aux modalités de fonctionnement des services parlementaires en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, en application de l’article 3 du Règlement intérieur. Cette disposition relève d’une logique de précaution institutionnelle. Elle vise à organiser la continuité administrative des services dans l’hypothèse d’une dissolution. Elle ne signifie toutefois pas qu’une telle décision est imminente.

KHALY SARR