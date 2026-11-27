Dans son adresse aux militants et sympathisants de Pastef, jeudi 26 novembre à 21 h, Ousmane Sonko a évoqué la démission de Bassirou Diomaye Faye ou la dissolution de l’Assemblée nationale comme issues au bras de fer entre l’exécutif et la majorité parlementaire. Le président de Pastef a aussi mis en cause Kiiraay et une partie de l’opposition, avant de donner rendez-vous à ses militants le 6 décembre à Thiès.

Ousmane Sonko a demandé à Pastef de se préparer à des élections en 2027. Dans son message de jeudi soir, le président de l’Assemblée nationale a évoqué l’échéance des mandats locaux, puis abordé la possibilité de législatives anticipées. Face à la divergence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, il a envisagé deux issues, la démission du chef de l’État ou la dissolution de l’Assemblée. Dans cette seconde hypothèse, il estime que les électeurs doivent trancher.

Cette sortie intervient au lendemain de l’adoption, par 128 voix contre 9, d’une résolution exigeant le retrait du décret du 19 novembre qui a mis en vigueur le projet de loi de finances rectificative de 2026, rejeté par les députés. Le même jour, en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à l’exécution des programmes inscrits dans le texte.

Le président de Pastef a également accusé Kiiraay et une partie de l’opposition de faire front contre sa formation. « Ils ont décidé de s’allier et de s’opposer au Pastef », a-t-il déclaré. Une semaine plus tôt, lors d’une conférence de presse de Kiiraay, Aminata Touré avait reproché à Sonko et à sa majorité d’avoir rejeté le budget rectificatif. L’ancienne Première ministre avait notamment mis en avant les crédits destinés aux bourses de sécurité familiale et défendu la décision du chef de l’État de mettre le texte en vigueur par décret.

Un million de cartes et un meeting à Thiès

La préparation des scrutins passe, pour Pastef, par une campagne d’adhésion. Ousmane Sonko a fixé à son parti l’objectif d’un million de cartes de membre numérisées. Il a demandé aux militants de se photographier avec leur carte et de publier le cliché sur les réseaux sociaux. Les sections et coordinations, au Sénégal comme dans la diaspora, sont appelées à intensifier la campagne d’ici au rassemblement de Thiès. Dans son intervention, Sonko a relié cette campagne à la question du financement des partis. Il a illustré ce que pourraient rapporter les cotisations en prenant l’exemple de 500 000 membres versant chacun 10 000 F CFA, soit 5 milliards de F CFA.

Il a ainsi défendu le financement par les adhérents et soulevé la question d’une réforme du financement des formations politiques. Le président de Pastef a annoncé sa présence à Thiès du 4 au 6 décembre pour l’opération « Woneel sa carte, waajal élections yi » (« Montre ta carte, prépare les élections »). Le meeting du dimanche 6 doit clore ces trois jours de mobilisation. Sonko a aussi demandé aux responsables de faire une place aux nouveaux adhérents et fixé à Pastef l’objectif de dépasser les 60 % des suffrages à la présidentielle de 2029.