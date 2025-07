Cosef à Kolda

Les membres du Conseil sénégalais des femmes (Cosef) de la région de Kolda (Sud) ont organisé, lundi, une journée de plaidoyer pour leur autonomisation et leur inclusion dans les instances de prise de décisions.

”Nous avons organisé la journée dans le but de saisir directement les autorités administratives, pour les sensibiliser sur l’importance de soutenir l’émergence et le leadership des femmes et jeunes filles à travers l’autonomisation et l’accès aux instances de prise de décisions”, a déclaré Ayatou Taibou Baldé, présidente régionale du Cosef. L’ancienne parlementaire a indiqué que son organisation a déjà engagé un processus de formation et d’information pour les femmes de la région de Kolda.

Des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses ont pris part à cette rencontre qui a été une occasion de relever les défis qui entravent l’accès des femmes et des jeunes filles du Fouladou aux instances de prise de décisions. La présidente régionale du Cosef a notamment évoqué la pauvreté, l’analphabétisme, les pesanteurs socioculturelles et surtout le confinement des femmes aux tâches domestiques comme obstacles à leur autonomisation.

Ayatou Taibou Baldé a également relevé d’autres difficultés que rencontrent les femmes tel que l’accès limité aux ressources productives, notamment au foncier et aux semences. ”Les femmes et jeunes filles ont des difficultés pour accéder aux ressources productives et les terres qu’elles exploitent sont détenues par les hommes”, a-t-elle ajouté. Face à cette situation et pour lutter contre la pauvreté, ”il faut nécessairement travailler à l’autonomisation des femmes et leur donner le plein accès aux instances de prise de décisions”, a plaidé la présidente régionale du Cosef.