Au Daaka de Médina Gounass, un important dispositif sanitaire est mis en place par les autorités sanitaires. En l’espace de cinq jours, plus de 800 patients ont été consultés au niveau du site, selon le médecin généraliste au centre de santé de Vélingara, EL Hadji Koté.

Depuis le samedi dernier, les services sanitaires ont mené plus de 800 consultations médicales et contrôles médicaux au niveau du site abritant le Daaka de Médina Gounass. « On est là depuis le samedi passé. On a commencé les activités. A ce jour, on n’a presque consulté prés de 800 personnes. L’essentiel du travail, c’est la communication, la sensibilisation et le respect des mesures barrières. On montre aux pèlerins les bons gestes à faire », explique Dr El Hadji Koté.

L’environnement, la poussière, la chaleur, entre autres, sont les facteurs qui favorisent le taux élevé de consultations, surtout pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi les maladies les plus fréquentes, il y a l’hypertension artérielle, les infections pulmonaires respiratoires aiguës et la diarrhée, la fatigue générale, le diabète, les intoxications alimentaires.

Malgré cela, Dr Koté déclare qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur la prise en charge des patients. Le médecin généraliste informe qu’il y a des médicaments disponibles au centre de santé de Vélingara, grâce à l’appui de la pharmacie nationale d’approvisionnement ‘’qui (leur) a donné beaucoup de médicaments qui permettent aussi aux pèlerins, après les consultations, de les avoir gratuitement’’.

Conscient que la cité religieuse de Médina Gounass a toujours un bon flux migratoire, lors du Daaka, les services sanitaires ont mis en place des sites de consultations au niveau des points stratégiques, notamment à Manda Douane et à la frontière sénégalo-guinéenne, à Kaléfourou. Des équipes installées dans ces sites font un contrôle sanitaire sur tous les pèlerins pour protéger les populations contre les épidémies.

Car, le Daaka de Médina regroupe, chaque année, des dizaines de milliers de fidèles venus des quatre coins du Sénégal, des pays limitrophes et de la diaspora. La retraite spirituelle, qui a démarré le 5 mars dernier, prend fin ce lundi 14 mars. A noter qu’une bonne couverture du réseau électrique, hydraulique et téléphonie est notée, à l’occasion de la célébration de cette 81e édition du Daaka de Médina Gounass.