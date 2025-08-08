L’ONG Action et développement (Acdev), a mobilisé jeudi, en partenariat avec le poste de santé de Golf-Sud, plusieurs acteurs communautaires de Guédiawaye (banlieue de Dakar) pour accentuer la sensibilisation des parents sur l’importance de l’allaitement maternel. ‘’Nous espérons qu'à force d’accentuer la sensibilisation des parents, arriver à relever significativement la tendance, et emmener les mères à donner davantage le sein à leurs bébés. Cela va fortement aider la lutte contre la malnutrition’’, a expliqué, Aïssatou Sow, médecin chargée de projets à l’ONG Acdev. Elle intervenait en marge d’une cérémonie organisée par sa structure et ses partenaires, au poste de santé de Golfe-Sud, dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de lutte contre la malnutrition infantile dans les districts sanitaires de Guédiawaye, Yeumbeul et Keur Massar, de l’ONG Acdev. ‘’Nous nous appuyons sur l’allaitement maternel, parce que c’est la base, c’est le premier aliment de l’enfant. Si un bébé est allaité exclusivement pendant ses six premiers mois, il a plus de chance d’être en bonne santé. Il aura moins d’infections’’, a ajouté Aïssatou Sow. Elle a expliqué que la baisse du taux de l’allaitement maternel exclusif est liée à certains tabous, au travail des mères, à ‘’l’information (qui) ne passe pas comme il faut (…)’’. Awa Thiam Seck, sage-femme, cheffe du poste de santé de Golfe-Sud, a exhorté les mères à ne pas négliger l’allaitement exclusif des nouveau-nés jusqu’à six mois.

...‘’Le premier réflexe est qu’il faut donner au nouveau-né le sein de sa mère. Ce lait va éviter au nouveau-né certaines maladies et il est conseillé de donner exclusivement au bébé le sein maternel au moins jusqu’à six mois. Tout ce dont le bébé a besoin se trouve dans le sein de sa mère’’, a-t-elle souligné. Plusieurs acteurs communautaires ont plaidé pour une large sensibilisation qui pourrait, selon eux, contribuer à relever le taux d’allaitement des nouveau-nés. ‘’Nous avons aujourd’hui organisé la journée de l’allaitement. C’était une occasion de passer le message, faire une large sensibilisation sur tout le sens d’allaiter son enfant.

Selon des recherches, l’enfant trouve dans le sein de sa maman tout ce dont il a besoin pour bien se nourrir’’, a déclaré Rokhaya Niang, point focal ‘’Bajenu Gox’’ (marraine de quartier) du poste de santé de Golfe-Sud. ‘’L’allaitement, c’est connu de tous, aide à protéger l’enfant contre certaines infections, certaines maladies’’, a dit la marraine. Créée depuis 1991, Acdev est une ONG sénégalaise participant au développement socioéconomique et sanitaire des populations sénégalaises à travers la formation, la sensibilisation et l’action au niveau de base. Elle intervient dans les régions de Dakar, Louga, Kaolack, Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Fatick, Kaffrine, Kolda et Sédhiou.