Après avoir recruté Liam Delap et João Pedro, Chelsea ne serait pas contre un départ de son attaquant Nicolas Jackson (24 ans, 30 matchs et 10 buts en Premier League pour la saison 2024-2025), suivi par de nombreuses formations de Premier League. Parmi ces dernières, on retrouve notamment Newcastle, qui a entamé des discussions avec les Blues après avoir visiblement abandonné la piste menant à Benjamin Sesko, lequel préfère rejoindre Manchester United.

Et, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, les Magpies vont devoir mettre la main au portefeuille pour recruter l'ancien de Villarreal, pour qui Chelsea espère récupérer au moins 90 millions d'euros ! Le club londonien peut effectivement se montrer gourmand, puisque Newcastle pourrait encaisser plus de 130 millions d'euros grâce au transfert d'Alexander Isak, déterminé à rejoindre Liverpool.