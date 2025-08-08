L’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Anaq-Sup) a annoncé, à travers un communiqué officiel, que les diplômes de doctorat délivrés par les établissements privés d’enseignement supérieur ne sont pas reconnus par l’État du Sénégal.

Dans son document rendu public hier, l’Anaq-Sup précise que ces diplômes, qu’il s’agisse de PhD, de doctorats uniques, d’université ou d’ingénieur, ne respectent pas la réglementation en vigueur. Notamment, ils contreviennent aux dispositions du décret n°2012-1116 relatif aux conditions de délivrance du diplôme de doctorat ainsi qu’à celles du décret n°2021-1790 modifiant le décret n°2015-582 du 11 mai 2015 sur la reconnaissance, le classement et l’équivalence des diplômes d’enseignement supérieur.

De ce fait, l’État ne reconnaît pas ces diplômes et les personnes qui en sont titulaires ne peuvent se prévaloir du titre de Docteur, que ce soit au Sénégal ou à l’international. Cette non-reconnaissance s’appuie également sur les conventions mondiales et africaines régissant les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur.

L’Anaq-Sup, en sa qualité d’autorité de régulation, exige des établissements privés concernés qu’ils cessent immédiatement la délivrance de ces diplômes jugés illégaux. Elle les invite également à se conformer strictement à la réglementation nationale en matière d’enseignement supérieur.

L’autorité précise toutefois que les diplômes d’État en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire ne sont pas concernés par cette mesure. Pour toute vérification relative à l’habilitation des établissements et à l’accréditation de leurs diplômes, l’Anaq-Sup invite le public à consulter son site officiel.