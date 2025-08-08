Le Conseil exécutif de Nexten Summit a dévoilé, ce jeudi, les contours de l’événement majeur autour de l'intelligence artificielle, principalement, qui se tiendra à Dakar, du 3 au 5 décembre 2025. L'objectif est de positionner le Sénégal comme un leader de l'innovation en Afrique et de créer des ponts entre les talents locaux et les investisseurs qui viendront d'un peu partout.

En décembre prochain, Dakar sera un peu la capitale de l'effervescence technologique, de l'intelligence artificielle. Hier, Madou Sylla, promoteur du mouvement Nexten Summit, à l'occasion d'une conférence de presse, en a dit plus sur cet événement d'envergure. Aux côtés des membres de son conseil exécutif, Aminata Diouf Sall, Abdel Mouttalib Diouf et Maguette Mbow, M. Sylla a présenté Nexten comme ‘’un tournant’’ et une occasion de ‘’redéfinir notre trajectoire’’.

L'initiative, dont le nom se réfère aux ‘’10 prochaines années’’ et aux ‘’10 prochaines villes’’, a pour ambition d'accélérer l'innovation et de démocratiser les opportunités. Ce qui lui fait dire : “Prévu du 3 au 5 décembre, ce sommet de trois jours se veut un moment charnière pour le pays.”

IA, Blockchain et inclusion financière au centre des débats

Le thème central du sommet sera ‘’IA, Blockchain, innovation et inclusion financière’’. “L'événement, explique Madou Sylla, a pour but de favoriser les avancées technologiques en Afrique, de mettre en lumière les innovations locales et de créer des partenariats stratégiques”.

Selon les organisateurs, pas moins de “5 000 participants sont attendus, dont des décideurs politiques, des leaders d'industrie, des investisseurs internationaux et de grandes entreprises”.

En outre, “plus de 200 intervenants de renommée mondiale et 100 startups innovantes seront également de la partie pour échanger et inspirer”.

L'ambition de Nexten ne se limite pas à ce sommet. Madou Sylla annonce le déploiement futur de ‘’kits d'outils IA et Blockchain’’ ainsi que la mise en place de NexCF, une plateforme d'investissement conçue pour financer des projets concrets’’.

À ce sujet, il révèle que 300 000 investisseurs ont déjà été mobilisés par le biais de NexCF et sont prêts à soutenir le Sénégal. ‘’Le Sénégal doit se lever, se réinventer et reprendre le contrôle de son destin économique’’, a-t-il déclaré, soulignant l'urgence de cette initiative pour le développement du pays.

Le Nexten Summit 2025 s'annonce donc comme un rendez-vous incontournable pour quiconque s'intéresse à l'avenir technologique du Sénégal et de l'Afrique.

Mamadou Diop