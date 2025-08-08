Cinq mille. C'est le nombre de collégiens et lycéens qui vont prendre part, cette année, au camp de vacances qui aura lieu du 7 au 20 août prochains, co-organisé par les centres de recherches et d'essais (CRE) de Guédiawaye et de Sacré-Cœur. Pour le directeur du CRE de Guédiawaye, Pape Faye, pour réussir cette activité, 20 sites répartis dans les cinq départements de la région de Dakar ont été mobilisés. ‘’Pour cette édition 2025, nous sommes en collaboration avec plusieurs associations de développement. Nous allons couvrir tous les cinq départements de la région de Dakar. Nous avons ciblé 20 sites.

Au niveau de chaque site, nous allons dérouler des activités, de formation sur tout ce qui est codage, formation en programmation visuelle, mais également en robotique. Nous allons surtout parler d'intelligence artificielle, sensibiliser les participants sur les bonnes pratiques, mais également les opportunités sur le numérique pour les élèves, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu’ils ignorent. On va les leur présenter pour leur permettre de les exploiter pleinement.

On veut également rehausser leur niveau, parce qu'en dehors de nos activités, nous avons pour mission de promouvoir l'académie scientifique, mais également de sensibiliser les élèves sur l'utilisation de la technologie. L'idée derrière ce camp, c'est vraiment d'occuper les enfants, parce que comme vous le savez, lors des grandes vacances, les enfants ont tendance à délaisser les études, à fréquenter des lieux qui ne leur apportent pas grand-chose. Nous, je pense, nous pouvons vraiment joindre l'utile à l'agréable’’, a confié M. Faye hier lors de la cérémonie de lancement.