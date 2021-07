Dauphin bâtonnier 

Les avocats ont procédé au vote, hier, pour l’élection du dauphin du bâtonnier de l’Ordre des avocats, en remplacement de Me Papa Leyti Ndiaye, en 2022. Trois robes noires étaient en lice. Sur 308 votants, deux bulletins sont déclarés nuls, un bulletin blanc et 305 voix sur le suffrage valablement exprimé. Maitre Mamadou Seck occupe la première place avec 114 voix.

Il est suivi par Me Aly Fall qui compte 83 voix. Maitre Demba Ciré Bathily est arrivé en 3e position avec 51 voix. Occupant respectivement la 4e et 5e place, Mes Christian Faye et Ousseynou Fall comptabilisent 13 et 11 voix des suffrages valablement exprimés. Toutefois, aucun n’ayant obtenu la majorité absolue, le second tour est inévitable. Prévu le 29 juillet prochain, les candidats votant ont la chance de déposer leur candidature afin d’être le prochain bâtonnier de l’Ordre des avocats.