Dans le cadre de ses activités citoyennes lancées le 19 août 2023 à Dahra Djolof, le mouvement citoyen national Je Participe, après avoir posé des actes dans les domaines du sport, de la santé et de la culture, s'est focalisé sur l'éducation en remettant plus de 600 kits scolaires sur toute l'étendue du territoire national aux enfants issus de familles défavorisées.

Les kits sont composés de cahiers, de stylos, de crayons, d’ensembles d’outils géométriques, d’ardoises, de gourdes et de sacs. Selon Mamadou Ndao, inspecteur des impôts et des domaines, et président dudit mouvement, "l’année scolaire 2022-2023, par ailleurs année préélectorale, avait enregistré plusieurs perturbations entraînant des arrêts fréquents des cours. L'éducation est un droit acquis à l'enfant et que parents et enseignants ont l’obligation d’éduquer et d’instruire sans égard au contexte économique, social, politique ou électoral.

Le quantum horaire doit être respecté pour une meilleure formation des élèves. Notre mouvement, dans sa dimension citoyenne, travaillera et veillera au bon déroulement des enseignements et apprentissages au niveau des établissements scolaires", a confié M. Ndao à l'occasion de la cérémonie de remise des kits scolaires qui a réuni tous les acteurs de l'éducation.