‘’Je vous informe du dépôt de ma plainte ce jour, à la Division de la cybercriminalité de la police nationale contre Monsieur ou Madame Anita Diop. Je sollicite toute personne susceptible de m'apporter son concours à m’assister pour situer le ou la susnommé(e) afin de lui servir également une citation directe’’, a informé sur ses réseaux sociaux l’ex-capitaine Oumar Touré, actuel directeur général de l’Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP).

Anita Diop, qui a un compte Facebook bien suivi, a accusé Oumar Touré d’être sur le point d’acheter une maison à Yoff à 200 millions F CFA. Elle a publié une photo de la supposée maison et a assuré que M. Touré ne va pas le nier.

Mais ce dernier n’a pas hésité à porter l’affaire devant la justice. Une copie de la plainte a été largement partagée hier.

‘’Je viens auprès de votre autorité porter plainte contre X, connu sous le pseudonyme du compte Facebook Anita Diop qui, depuis plusieurs années diffame et porte atteinte à la dignité des Sénégalaises et Sénégalais en colportant des calomnies et injures’’, écrit dans la lettre l’ex-capitaine Touré.

‘’En effet, la personne susnommée prétend qu'après juste deux mois à la tête de l'ASP, j'aurais détourné des fonds publics avec lesquels je tenterais d'acquérir actuellement une maison de 300 m², à 200 millions F CFA, sise à la cité Biagui. Une affirmation qui, non seulement défie toute logique, mais n'a d'autre but que de porter atteinte à ma dignité et à celle de ma famille’’, motive-t-il sa plainte.

Mais il souligne : ‘’Je reconnais qu'en l'espèce, la citation directe aurait été appropriée. Cependant, le(a) mis(e) en cause étant inconnu(e) et impossible à situer, je me réfère à vos services pour retrouver madame ou monsieur Anita Diop pour qu'il ou elle apporte la preuve de telles allégations.’’

Par ailleurs, a extrapolé M. Touré, ‘’le combat pour la droiture et le sens du sacerdoce que promeut le président de la République du Sénégal ne sera pas de tout repos et nous le savons. Les forces centrifuges ne ménageront aucun effort pour nous voir échouer. C'est pourquoi nous devons tous, avec une fermeté sans équivoque, mettre fin à ces mensonges et tentatives de manipulation qui n'ont que trop duré’’.