Le mardi 15 avril dernier à Dakar, le lancement officiel du Géoportail GéoSénégal, une plateforme innovante issue du projet SenSpatial, a marqué une étape importante dans la mise à disposition des données géospatiales au Sénégal.

La plateforme Géoportail GéoSénégal a été mise en place le mardi 15 avril au cours d’une cérémonie. Le projet a été pensé pour répondre aux besoins des institutions, des experts, des citoyens et des entrepreneurs. Cet outil vise à garantir un accès équitable, rapide et en temps réel à des données stratégiques essentielles au développement économique, social et environnemental du pays. Un lancement qui symbolise une avancée significative dans la transition numérique du Sénégal et qui renforce l’usage des technologies de l’information pour une meilleure gouvernance, planification et prise de décision. Au cours de la cérémonie de lancement, l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a réaffirmé le soutien de la France à la stratégie numérique du pays. ¨La France est fière d’accompagner le Sénégal dans sa transformation digitale. Nous avons décidé d’allouer un appui annuel de 580 millions de francs CFA pour soutenir l’essor de l’économie numérique, dont la géomatique est une composante essentielle¨, a-t-elle déclaré.

Dans cette dynamique, le directeur général de Sénégal numérique SA, Isidore Diouf, par ailleurs président du Groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination sur la géomatique (Gicc) a souligné l’enjeu démocratique de la plateforme : ¨Les données géospatiales doivent désormais être accessibles en temps réel, non seulement par les communautés des experts, mais surtout par les citoyens et les entrepreneurs dans leurs activités quotidiennes.¨

Il convient de souligner que le Géoportail constitue un pilier essentiel du Plan national de géomatique, dont l’objectif est de mutualiser, d’harmoniser et de diffuser les données géospatiales en vue d’une meilleure planification du développement territorial.

À travers cette initiative, la géomatique, parfaitement alignée sur le New Deal Technologique, s’impose comme un levier transversal stratégique au service de secteurs clés tels que l’agriculture, la santé, l’éducation, l’environnement, l’économie bleue ainsi que les ressources minières.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE