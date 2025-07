Composante de l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale, le Cours d’Application (CAOG) constitue une étape obligatoire dans la formation de tout officier de gendarmerie. Cette année encore, l’Institution reconnue École nationale à vocation régionale (ENVR), a assuré la formation de 50 officiers-élèves formant la 18e promotion. Celle-ci , selon un communiqué, comprend trois officiers féminins et regroupe des stagiaires issus de huit pays : la République de Guinée, le Gabon, la République du Congo, le Cameroun, le Madagascar, le Togo et le Sénégal.

Après dix mois d’instruction générale, militaire, professionnelle et juridique, d'entraînement physique et sportif, ainsi que des sessions diplômantes, les stagiaires ont reçu leur diplôme au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Général de division, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

Celle-ci s’est tenue le mercredi 16 juillet 2035 au Quartier général Mame Bounama Fall de Ouakam en présence de représentants diplomatiques, d’autorités militaires, civiles, religieuses et coutumières. Depuis sa création, rappelle le document, le CAOG a formé sept cent soixante-six officiers, dont deux cents quatre-vingt-douze Sénégalais et quatre cent soixante-quatre issus de dix-huit Gendarmeries et Polices africaines. ‘’Véritable pilier de la formation, l'école vient une fois de plus de fournir à la Gendarmerie des officiers encore plus aptes au commandement et préparés à occuper des postes de haute responsabilité’’ a indiqué le document.

L’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) a procédé mercredi au lancement d’un projet de modernisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, incluant l’acquisition de deux navires hybrides de 350 places et la construction d’un quai répondant aux normes les plus avancées en matière de sécurité et de confort.