C’est parti depuis hier sur l’étendue du territoire national pour les épreuves du BFEM. Ainsi pour la session 2025, l'Inspection de l’Education et de la Formation de Saint-Louis commune présente un effectif total de 3303 candidats dont 1919 filles et 1383 garçons parmi lesquels deux déficients visuels. Les candidats sont répartis dans 21 centres pour 25 jurys. Pour l'organisation pratique, l'IEF a convoqué au total 432 enseignants dont 25 présidents de jury, 21 chefs de centres, 302 surveillants et 84 secrétaires.

Toutes les dispositions nécessaires ont été également prises en rapport avec le préfet du département pour la sécurisation des centres d'examen par la police nationale. Et pour un suivi du bon déroulement de l'examen, l'IEF a mis en place un dispositif de supervision avec des équipes de supervision composées d'inspecteurs et d'agents de bureau.

A la fin de la traditionnelle visite de quelques centres d'examen, l'IEF de Saint-Louis Commune Al Ousseynou Sarr a invité l'ensemble des parties prenantes à la vigilance et particulièrement les parents d'élèves à apporter aux candidats l'accompagnement nécessaire pour un respect des règles et des codes de conduite au niveau des centres. Il s'agit principalement de la discipline et surtout du respect strict de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les centres d’examen. Quant à l’adjoint au préfet de Saint Louis, il a salué la parfaite organisation de l’examen et le bon déroulement des épreuves dans tout le département.