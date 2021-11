Le département de Mbour compte 16 collectivités locales dont certaines sont dirigées actuellement par des maires socialistes. Dans son arbitrage en vue des investitures pour les candidats qui doivent porter la bannière de la coalition, le président de la République a enjoint de laisser les maires socialistes porter la coalition sur place, sauf dans la commune de Mbour où il a désigné le directeur général de l’ADM, Cheikh Issa Sall. A Diass, Sindia et Popenguine-Ndayane, des listes parallèles ont vu le jour.

Mamadou Faye, Sindia : ‘’Ma candidature est une demande de la population’’

Le choix de Thierno Diagne pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Sindia perturbe les rangs de la grande mouvance présidentielle dans cette commune. En effet, à la suite de l’annonce de ce choix, le DG de Petrosen a fait une sortie pour nager à contre-courant. Selon lui, c’est le président Macky Sall qui ‘’a ouvert le jeu au cours d’un Conseil des ministres, en disant qu'il peut y avoir des listes parallèles’’. C’est dans cette perspective que les partisans de l’Alliance pour la République comptent mener une rude bataille contre le maire sortant Thierno Diagne. ’’Nous sommes dans la logique d’une liste parallèle où il y a un candidat de Benno, mais aussi un autre candidat qui peut postuler toujours dans la logique des élections. Nous avons formé une coalition And Wallu Sounou Ngokh", a informé Mamadou Faye lors d’une rencontre organisée par les membres de cette coalition à la permanence du parti à Sindia, samedi dernier.

Le directeur général de Petrosen a profité de l’occasion pour exposer les composantes de cette coalition qui l’a investi. ‘’Dans cette coalition, il y a les partis de Benno essentiellement, mais également d'autres alliés qui sont venus se joindre à Benno et des mouvements qui sont dans la localité. Des mouvements qui sont aussi importants que ces partis-là. Aujourd'hui, nous comptons plus d'une dizaine de partis et de mouvements qui soutiennent ma candidature’’, a soutenu Mamadou Faye qui assure que sa candidature ‘’est une demande de la population au sein de laquelle il y a un besoin réel de changement’’.

A la question de savoir si cette liste d’And Wallu Sounou Ngokh ne risque pas de créer un vote-sanction au niveau de la commune, le DG répond : ‘’Je ne pense pas à un vote-sanction contre cette liste. Le vote-sanction qu’il peut y avoir lieu dans cette commune, ce sera contre Thierno’’, promet-il.

Mamadou Ndione, Diass : ‘’Je suis candidat à la mairie de Diass, parce que je sais que nous gagnerons’’

Le Directeur général du Cosec, Mamadou Ndione, n’a pas décidé de s’aligner sur la liste de la coalition BBY dirigée par l’actuel maire de la commune de Diass, Cheikh Tidiane Diouf, désigné par le président de la République Macky Sall. Le DG du Cosec a annoncé sa volonté de créer sa propre liste pour les élections locales de janvier 2022, en début de semaine, à son siège. Dans ce cadre, il informe : ‘’Nous irons aux élections municipales pour être maire de Diass, avec cette large coalition composée des parties prenantes importantes de l’APR, ma famille naturelle, du PS, de l’AFP, du MRDS, de Bess Du Ñakk, du PDS, du Pastef, des ‘Khalifistes’, de Rewmi, de la société civile, des jeunes, des femmes, ainsi que des personnes du 3e âge.’’

Cette décision prend le contrepied de celle prise par le président de la République. De ce fait, se justifie-t-il, ‘’je suis candidat avec une très belle équipe qui gagnera, Inch Allah ? et le vote des populations de tous les villages de Diass. Parce que ma candidature est une demande sociale, je suis prêt, nous sommes prêts et les populations sont prêtes pour une très large victoire de notre coalition, au soir du 23 janvier 2022’’. S’appuyant sur ce prétexte, Mamadou Ndione, qui estime être meilleur que le choix du président de la République, vu les efforts qu’il aurait consentis depuis lors pour en arriver à ce niveau et les compétences qu’il détient pour présider aux destinées de la commune hôte de l’aéroport international Blaise Diagne, a jugé nécessaire de nager à contrecourant.

‘’Dieu sait que nous avons sué et travaillé durement pour conquérir les cœurs de Gandoul à Bandia Mbambara, en passant par Toglou Sérère, Kandam, Mbourokh, Toglou Ouoloff, Boukhou, Packy, Kholpa, Dagga, Mbayard, Samkedj, Raffo, Thicky, Kirene et son fils Dobour, Bandia Sessène et le village éponyme de Diass. Oui, nous avons, ensemble, par l’acte, le bilan et le projet, conquis les cœurs des citoyens de cette commune. Conquérir les cœurs est important pour conquérir les votes et nous allons franchir le pas pour conquérir les votes, au soir du 23 janvier 2022’’, dit-il.

Et contre toute attente, il insiste : ‘’Un maire, pour nous, est d’abord un manager qualifié. Dans un monde globalisé avec des exigences énormes en termes de capacité d’anticipation, nous pensons humblement avoir totalisé des formations et des expériences pour répondre à l’examen d’aptitude à la gestion communale. Une élection, c’est un examen d’aptitude. Je suis candidat à la mairie de Diass, parce que je sais que nous gagnerons largement cette élection grâce au sursaut de toute une collectivité qui a bien décrypté le sens et l’essence de ce test grandeur nature.’’

Charles Ciss, Popenguine Ndayane : ‘’Je suis porteur d’un projet de développement pour la commune‘’

‘’Nous, étant de BBY, nous avons réclamé la bannière de BBY. Nous nous sommes dit que cela nous revenait de tout droit. Et personne ne l’a contesté jusque-là, parce que pendant tout ce temps, on n’a jamais vu le maire sous la bannière de BBY’’. Ces propos sont tenus par Charles Ciss, qui accordait un entretien à ‘’EnQuête’’. Le directeur de la Solde a profité de l’occasion pour décliner son ambition pour la commune de Popenguine-Ndayane. ‘’Je suis porteur d’un projet de développement pour la commune, sous l’impulsion du président de la République. L’arbitrage ne me dérange pas, personnellement. Mais la seconde partie de l’arbitrage n’est pas rendue visible par les adversaires et c’est de bonne guerre. Le président nous a autorisé à présenter une liste. La coalition est appelée And Liguey Souniou Deukk. Parce que, pour moi, les élections sont locales. Et c’est important, dans le message de la coalition, qu’on sache que nos préoccupations sont locales. L’essentiel, c’est que les populations choisissent librement celui qu’elles pensent pouvoir présider aux destinées de la commune’’.

Popenguine-Ndayane fait partie des communes les moins visibles du département de Mbour. En effet, selon le directeur de la Solde, ‘’il n’y a pas de projet structurant qui puisse fixer les populations afin de créer une économie capable de les soulager’’. ‘’Nous avons ici une grande ambition pour la commune. C’est déjà de créer une activité économique, parce que l’évènement qui a participé le plus à faire connaitre la commune est le pèlerinage. Et c’est souvent lors de ce pèlerinage qu’il y a des investissements. Mais il y a une vie avant et après le pèlerinage. Et il est important que ces populations aient une activité économique’’, dit-il.

Et de préciser : ‘’le premier secteur, c’est la pêche. Mais vous voyez qu’ici, il n’y a pas de quai de pêche, et quand vous n’en avez pas, les populations de pêcheurs font dans l’exode rural. Et les populations qui vivent pendant six mois à Joal, Djifèr, Palmarin, alimentent les recettes de ces localités. Je me suis dit qu’en aménageant un quai de pêche ou ne serait-ce qu’un site de débarquement, on organise une filiale. Et quand les pêcheurs débarquent, les poissons sont achetés par les femmes mareyeuses qui, soit les vendent ou les transforment. Vous avez tout autour beaucoup de petits commerces. Ainsi va se créer une chaine économique et l’impact devient tout de suite local’’, a assuré le directeur de la Solde qui est convaincu que grâce à cette vision, une vie économique va se structurer dans la commune. Selon lui, ‘’quand toute la population est expatriée, si on arrive à les faire revenir, on aura une vie économique et cela va permettre à la localité de pouvoir porter des investissements de par la commune’’.