L’espace numérique ouvert (Eno) de Mbour a été inauguré ce weekend par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en présence du recteur de l’université. L’occasion a été choisie pour remettre leurs parchemins à plus de 800 étudiants issus de ce temple du savoir.

Mbour a désormais officiellement son espace numérique ouvert (Eno). C’est le ministre Moussa Baldé qui a procédé à l’inauguration de l’espace, en présence des autorités de l’ex-Université virtuelle du Sénégal devenue Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que ‘’la réception de cet Eno va permettre à l’université de mieux former les étudiants du département de Mbour, grâce aux nombreuses commodités techno-pédagogiques qu’il offre. Je veux citer un amphithéâtre de 200 places doté d’un système de visioconférence, deux open-spaces de 100 places chacun, une salle de visioconférence, une connexion Internet haut débit, un espace administratif, une salle de télémédecine, etc.’’.

À l’en croire, cela va aussi permettre aux autorités de l’université de mieux s’acquitter de leurs autres missions de formation tout au long de la vie et de service à la communauté.

En effet, estime-t-il, ‘’l’UNCHK, de par son dispositif technologique et son modèle d’enseignement, a, outre l’encadrement des bacheliers étudiants en formation initiale, la mission d’accompagnement et de renforcement des capacités aussi bien des personnels des administrations publiques que de ceux des organisations socioéconomiques implantées à travers notre pays’’.

Dans la foulée, le ministre explique que ‘’l'UNCHK, anciennement UVS, a été le fer de lance de la transformation numérique de l'éducation, répondant aux défis de la massification et de l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur, comme l’avait souhaité Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Elle a contribué de manière significative au développement du capital humain, offrant des formations qualifiantes et performantes grâce aux technologies de l'information et de la communication (Tic)’’.

L’occasion a été bien choisie pour remettre leurs parchemins aux étudiants des promotions antérieures de l’université virtuelle. Il s’agit des étudiants du niveau Licence des promotions 3, 4, 5 et 6 et de Master de l’espace numérique ouvert de Mbour de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. ‘’Cette journée est bien plus qu'une simple remise de diplômes. Elle incarne la réalisation des aspirations, le fruit du travail acharné et le début d'une nouvelle étape pour nos diplômés. Nous sommes témoins de l'émergence de leaders, d'innovateurs et de contributeurs actifs au développement économique inclusif de notre pays. Cette cérémonie de graduation, couplée à l’inauguration de l’Eno de Mbour, témoigne des avancées notables de l’UNCHK’’, a déclaré le ministre.

De plus, le recteur de l’UNCHK, professeur Moussa Lo, a rappelé qu’’’il y a une décennie, l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane a tracé un chemin ambitieux vers l'avenir de l'éducation, embrassant les opportunités offertes par le monde numérique en constante évolution. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre longévité, mais surtout l'impact significatif que notre université a eu sur la vie de ses apprenants’’.

Pour lui, ‘’derrière le succès de cet Eno se trouve aussi une équipe dévouée de membres du personnel qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette entité une réalité florissante. Leurs efforts inlassables, leur détermination et leur passion pour l'éducation ont été la clé de voûte de cette réussite collective’’.

Choisi comme parrain de la cérémonie, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, s’est adressé aux récipiendaires. ‘’Ces diplômes que vous recevez aujourd’hui vous ouvrent les portes du monde du travail. Cependant, ceci doit être considéré comme une étape de plus dans votre processus de formation qui doit continuer tout le long de votre carrière. Dans un contexte pareil, feu le père Cheikh Anta Diop disait, je cite : ‘Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu’aux dents (…).’’’

Avant de continuer : ‘’Certes, les facteurs distrayants se multiplient de plus en plus pour dévier les esprits de l’essentiel. Les phénomènes notés à travers les médias témoignent d’un appauvrissement de la culture intellectuelle très profond. Cependant, jamais l’accès aux connaissances n’aura été aussi simplifié avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication. Je suis sûr que vous avez eu toute la latitude d’expérimenter cette réalité durant les différents cursus qui vous ont menés à cet important après-midi », a martelé le maire.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)