Un panel s’est tenu hier, dans le cadre de la Foire internationale de l’agriculture et de l’équipement rural (Fiara), avec pour thème ‘’l’agriculture à l’ère du numérique’’. Selon le directeur général de MLouma, Aboubacar Sidy Sonko, c’est l’occasion de montrer aux producteurs, le travail qui est en train d’être fait, pour les accompagner, car ils font face à un certain nombre de problématiques.

‘’Que ça soit les effets du changement climatique, l’accès à l’information en temps réel, ou la commercialisation... Toutes ces problématiques nous en avons discuté avec le public, pour voir comment MLouma se positionne, comme acteur clé de la digitalisation du secteur agricole’’, indique-t-il affirmant que la meilleure stratégie de l’appropriation par les agriculteurs du concept ‘’l’agriculture à l’ère du numérique à son avis, est de trouver des partenariats public privé, car ceux-ci ne sont pas spécialisés dans les nouvelles technologies. MLouma est une startup sénégalaise spécialisée dans tout ce qui est digitalisation du secteur agricole, dans le but de permettre les agriculteurs de prendre les meilleures décisions.

La directrice de la recherche développement et des innovations de l’Agence agricole de conseils agricoles et durables Anca Fatimata Binetou Diouf note que cette structure a un grand programme de digitalisation du conseil agricole déployé sur l’étendue du territoire, pour permettre aux producteurs, avec l’utilisation des nouvelles technologies, d’avoir en un clic l’information nécessaire pour leurs activités de production. De l’avis de Sidy Sonko, il faut que les producteurs voient son efficacité avant de s’y intéresser. A cet effet, il promet que sa structure fera un travail de proximité en ce sens. Des expériences avec l’Usaid ont, selon lui, bénéficié à 75% de producteurs et pour la campagne à venir la plupart ont accepté de payer pour pouvoir accéder à l’information. En outre, les niveaux de compréhension, d’alphabétisation et d’instruction seront pris en compte pour permettre aux agriculteurs d’utiliser le digital.