Formation numérique

Le secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, et la représentante-résidente d’Enabel, l’agence belge de développement, Régine Debrabandère ont co-présidé, lundi dernier, le lancement de l’atelier de formation des fonctionnaires de l’Etat sur la transformation numérique de l’Administration, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. ‘’Le processus de digitalisation, au-delà des aspects technologiques, engendre de profondes transformations structurelles et organisationnelles par l’introduction de nouvelles approches en matière d’organisation du travail et d’usages.

Cette transformation requiert des aptitudes, des compétences de plus en plus poussées ou même une requalification ou un renforcement de capacités du personnel opérant’’, explique-t-on dans la note. Le gouvernement du Sénégal est conscient du potentiel novateur du numérique qui ‘’l’a érigé comme secteur prioritaire dans le Plan Sénégal émergent et sa déclinaison se traduit dans le document de Stratégie numérique SN2025 qui consacre un point particulier au développement du capital humain. C’est ainsi que le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications et l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE), en partenariat étroit avec Enabel, ont mis l’accent sur les enjeux de la transformation numérique de l’Administration liés à la politique publique, notamment sur l’amélioration du fonctionnement des administrations et sur la qualité du service offerts aux citoyens’’, d’après le communiqué de presse.

...La formation avec Enabel regroupe différents profils des services de l’Etat. Les formateurs feront un focus sûr, entre autres, la stratégie SN2025 et les différentes étapes de la transformation numérique ; l’apport du numérique pour l’amélioration des performances dans les administrations ; le lien entre transformation numérique et la bonne gouvernance ; les réformes à mener pour une transformation numérique réussie.

‘’Tout le monde doit s’adapter aux changements numériques et c’est la raison pour laquelle nous appuyons l’ADIE et le ministère des Télécommunications et de l’Economie numérique dans cette volonté de former tous les fonctionnaires, afin de leur permettre d’avoir plus de compétences pour gérer tous les défis qui s’offrent à eux. Le numérique doit être au service des citoyens et des citoyennes, et pas l’inverse’’, rapporte le communiqué qui cite la représentante-résidente d’Enabel, l’agence belge de développement, Régine Debrabandère. Il est également noté qu’au sortir de cet atelier, 150 hauts fonctionnaires sénégalais seront outillés pour mener la transformation numérique dans différents services de l’Administration.