Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le Forum du justiciable rappelle que ‘’l’administration de la justice requiert le respect de certaines règles et des principes fondamentaux considérés comme des normes universelles pour garantir l’exercice d’une justice libre, crédible et impartiale.

Le respect de l’ensemble de ces règles, tout au long de la chaîne pénale, conférera au procès son caractère équitable’’. Ainsi, parmi ces règles et principes, Babacar Bâ et ses amis ont cité les droits de la défense. ‘’Les droits de la défense sont consacrés, au plan interne, par l’article 9 de la Constitution qui en fait un droit absolu dans tous les États et à tous les degrés de la procédure.

Ils sont sacrés et représentent la principale garantie de l’exercice régulier de la justice et visent à protéger les intérêts de l’individu en conflit avec la justice pénale. À cet effet, le Forum du justiciable demande au juge de veiller au respect des droits de la défense pour garantir à Ousmane Sonko un procès juste et équitable. Le Forum du justiciable rappelle que les droits de la défense englobent l’ensemble des moyens de protection auxquels peut légitimement prétendre la personne poursuivie pour défendre librement ses intérêts au cours du procès’’, expliquent-ils.