Dans le cadre de son projet Redevabilité de la collectivité territoriale (Recolte) pour une ‘’Gouvernance responsable, inclusive et transparente des collectivités territoriales’’, un atelier a été organisé ce mardi. L’objet de cette rencontre est de renforcer la capacité et la feuille de route numérique envers la population de Yoff et de Tivaouane.

Hier, un atelier sur la capitalisation de la phase pilote du projet Recolte a permis de présenter les résultats obtenus. La Redevabilité de la collectivité territoriale (Recolte) vise à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques locales à travers des outils numériques permettant de générer des données stratégiques et de favoriser l'implication des citoyens dans le suivi et la redevabilité active de la gouvernance locale, explique-t-on.

Lors de la rencontre, le coordonnateur du projet Recolte, Thierno Souleymane Diop Niang, est revenu sur les ambitions du programme qui sont de donner un outil à ces deux collectivités territoriales, Tivaouane et Yoff, pour leur permettre de renforcer leur capacité et leur feuille de route numérique. Il a déclaré qu’ils sont venus en appoint pour les accompagner, afin que ce qu’ils ont déjà mis en place soit boosté.

Ainsi, après six mois de mise en œuvre, le secrétaire général du Conseil départemental de Tivaouane, El Hadj Malick Diop, renseigne qu’ils sont satisfaits de la plateforme qui a permis à certaines franches de la population de donner leur avis sur leur gouvernance et de pouvoir rectifier, au besoin, certains aspects. ‘’Nous ne pouvons pas nous séparer de nos bras techniques que sont le Consortium et Legs Africa. C’est la raison pour laquelle je dis : nous sommes prêts pour nous approprier la plateforme, ainsi que de nous autonomiser techniquement. Nous avons besoin de cette expertise. Ce sont des experts dans ce domaine et nous voulons aussi y exceller‘’, soutient-il.

Du même avis, Cheikh Tidiane Ndiaye, honorable député et adjoint au maire de Yoff, indique que cet atelier leur a permis de voir s’ils ont bien assimilé et quels sont aussi leurs points faibles. ‘’Quand on parle de bonne gouvernance, c’est au moins présenter les actions qui sont déjà mises en place. A l'en croire, il y a un engagement que la mairie a pris vis-à-vis de la population et il doit rendre compte. Il y a beaucoup d’outils qui sont déjà mis en place avec Recolte. Il avance certes lentement, mais sûrement’’, fait-il savoir.

Pour rappel, le consortium Legs-Africa, Débat national numérique de la jeunesse et Jeader, appuyés par Gorée Institute, dans le cadre du programme Charter Project Africa accompagné par l'Union européenne, ont mis en place le projet Redevabilité de la collectivité territoriale (Recolte) pour contribuer à améliorer la gouvernance territoriale et la culture démocratique au niveau des collectivités territoriales, en permettant le dialogue entre les élus et les citoyens.

La phase pilote du projet Recolte a été mise en œuvre de juin à nos jours dans le département de Tivaouane et dans la commune de Yoff. Un état des lieux de la gestion démocratique et de la participation citoyenne a permis de tenir compte des spécificités liées aux compétences transférées et au contexte économique, socioculturel et géographique de chaque collectivité. Une collaboration effective, transparente entre les autorités locales et les citoyens a favorisé la tenue des activités, notamment la mise en place de la plateforme de suivi de la gestion des collectivités territoriales, la tenue d’un forum national de lancement, ainsi que des ateliers locaux de formation à l'utilisation de cet outil.

