Dans son nouveau livre intitulé ‘’comment naissent les étoiles’’ publié aux éditions L’harmattan à Abidjan, la Conseillère du Premier ministre ivoirien, Euphrasie Kouassi Yao, met en lumière plusieurs personnalités inspirantes, parties de nulle part pour devenir des leaders dans leurs domaines respectifs.

‘’Comment naissent les étoiles ?’’ C’est le titre du nouvel ouvrage de la Coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d’ivoire (Cocofci) Euphrasie Kouassi Yao, qui vient de paraitre aux éditions L’harmattan à Abidjan. Co-écrite par la spécialiste en Genre et Développement Guri Charlotte Wiggen, ‘’cette œuvre, dont la préface a été écrite par la directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation de TV5 Monde Dénise Epoté, est un véritable recueil d’histoires palpitantes. Elle met en lumière le succès de quatorze personnes membres du Compendium dont un homme’’.

La cérémonie de dédicace a permis de revenir amplement sur le parcours de ces différentes personnalités inspirantes mais aussi l’importance du Compendium qui a largement contribué à faire d’elles ce qu’elles sont devenues. C’est un canal par lequel, Mme Kouassi Yao, par ailleurs Conseillère Genre du Premier ministre ivoirien, met en lumière des femmes leaders façonnées par le compendium des compétences féminines. ‘’Ces personnes, à travers des témoignages sur leurs parcours divers, montrent dans les lignes de l’œuvre que le Cocofci est un puissant outil de développement personnel, de promotion du genre, mais surtout un véritable pont entre les guerres et la paix’’, lit-on dans la note d’explication envoyée à EnQuête.

Les exemples ne manquent pas pour illustrer le rôle déterminant joué par le Compendium dans l’éclosion de plusieurs leaders, en particulier des femmes et des jeunes filles. L’ouvrage, souligne la note, a permis de montrer la diversité des étoiles. ‘’Tu peux être du niveau primaire et devenir député ou maire comme c’est le cas de Marie Noëlle Tano Boni Ekponon, ancienne député et maire de Gueyo dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire’’, a déclaré l’auteure devant les invités venus nombreux participer à la cérémonie de dédicace. Aussi trouve-t-on dans l’ouvrage de nombreux témoignages qui permettent de galvaniser les lecteurs qui sombrent dans le désespoir, à leur redonner espoir.

A ce sujet, l’histoire de Mossia, une jeune fille sans appui n’appartenant à aucun réseau jusqu’à ce qu’elle intègre le Compendium, est une parfaite illustration. L’auteure indique dans le livre que le Cocofci, c’est également un mécanisme d’éveil de conscience qui a permis à des filles de renoncer à la traversée de la méditerranée pour l’occident. Ceci, ‘’grâce à l’espoir que nous donnons à tout le monde au Cocofci’’. C’est également une façon de dire au lecteur qu’il est bien possible de réussir sur leurs terres de naissance. ‘’C’est le cas d’Antoinette Botti, actuelle Consul honoraire de la Norvège en Côte d’Ivoire. En gros pour elle, on ne vient pas au Compendium lorsqu’on est leader mais plutôt pour apprendre à l’être et être une étoile’’, raconte l’ancienne ministre en charge de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Ce livre est le deuxième du genre de l’ancienne ministre après celui intitulé : ‘’Les secrets d’une femme : celle qu’on n’attendait pas au sommet’’. Publié aux éditions Cerap, cet ouvrage de développement personnel et professionnel retrace son parcours, instruit sur sa vie familiale, ses difficultés rencontrées, ainsi que ses stratégies pour les surmonter.