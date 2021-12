Thiès n’échappe pas aux complaintes des clients sur la cherté des factures d’eau. Plusieurs ménages disent avoir constaté, depuis un certain temps, une hausse du prix de l’eau, en plus du manque et des retards notés dans la réception des factures.

Aux quartiers Fahu et Cité Lamy, le constat est le même : les populations sont confrontées à un manque d’eau et à une cherté des factures. Gnagna est femme au foyer. Croisée aux abords de l’hôpital régional de Thiès, la trentaine et le teint clair, elle revient du marché. Elle se désole de la hausse du prix de l’eau. ‘’Il y a une hausse ! On n’a pas encore reçu la facture de ce mois, mais la dernière était salée : 50 mille, alors que nous ne sommes pas nombreux dans la maison’’, s’exclame-t-elle. Une facture qui, selon elle, ne correspond pas à leur consommation, car les coupures d’eau sont fréquentes dans son quartier. ‘’Ici notre slogan, c’est «Liguey Betieuk, Root Goudi». Nous n’avons pas d’eau la journée. Nous sommes obligés de veiller jusqu’à 3 h du matin des fois, pour voir le robinet couler. Et pourtant les factures ne baissent pas’’, dénonce Gnagna.

Pierre, jeune commerçant, a vu sa dernière facture d’eau passée de 14 200 à plus de 27 000 F CFA, ce qu’il n’arrive pas à comprendre. ‘’J’ai juste un appartement, pas une maison, ni une entreprise, mais mes factures sont chères. C’est vraiment inadmissible, mais on n’y peut rien’’.

Pour d’autres, l’inquiétude est ailleurs. Ils n’ont toujours pas reçu leur facture du mois de décembre. ‘’Les factures ne sont toujours pas là. La dernière fois, j’ai dû, avec un service de paiement par le mobile, entrer le numéro de police de ma facture pour connaitre le montant et payer. J’ai reçu la facture trois jours après avoir payé’’.

Même situation chez plusieurs personnes interrogées : toujours pas de facture d’eau. ‘’Les factures viennent en retard et quand on les reçoit enfin, le délai de paiement est souvent très court. On pensait que la Sen’Eau allait faire mieux que la SDE. Mais elle est pire ! Vraiment, rien ne marche avec eux. Les factures sont chères et il n’y a pas d’eau. La qualité, n’en parlons même pas ! Nous avons dû brancher un filtre au robinet pour pouvoir consommer l’eau’’, déclare Diarra, une habitante du quartier Fahu.

Le directeur de Sen’Eau/Thiès s’explique sur les ‘’retards’’ de factures

Pas de retard, selon le directeur territorial de Sen’Eau/Thiès. Ils sont dans les délais de distribution des factures et elles seront disponibles en fin de semaine. ‘’Il y avait un retard avec les factures du bimestre passé. Mais dans le bimestre de facturation en cours, le responsable m’a dit que, normalement, les factures sortent le vendredi. Donc, il n’y a pas de dérapage, car nous avons un planning. Nous savons quand relever et nous avons cinq à vingt jours pour facturer. Si on doit déraper, on informe comme quand il y a un manque d’eau lié à une fuite, on fait un communiqué. Ceux qui ont dit qu’il y a un retard, je pense que c’est dans le perçu du client, mais les factures vont sortir dans les délais’’, explique Mame Mataga Ndiaye, le directeur territorial de Sen’Eau/Thiès.

Il annonce qu’ils sont dans des réaménagements pour faciliter la réception et le paiement des factures aux clients. ‘’Nous sommes en train de basculer sur un logiciel qui s’appelle «Aar Sen’Eau». Nous allons l’envoyer aux clients, maires, chefs de quartier et à l’autorité pour qu’ils sachent ce que c’est ce basculement. Les agents sont en train d’être formés sur le logiciel qui va créer une convivialité entre Sen’Eau et ses clients. Donc, à partir de janvier, toutes les annonces de la Sen’Eau seront disponibles sur ce logiciel. Ce sera plus facile, car le client pourra accéder à son compte. Quand il y a un basculement comme ça, forcément, il y a des lenteurs. Il y a des tests sur Thiès, Diourbel et Pikine. Donc, les retards étaient beaucoup plus visibles au 3e bimestre’’, souligne M. Ndiaye.

A ce propos, il renseigne que la distribution des factures est confiée à une structure privée sous-traitante, qui est pénalisée quand il y a retard dans la distribution des factures.

Cherté des factures : Mame Mataga Ndiaye dégage la responsabilité de la Sen’Eau

Sur la cherté des factures, le directeur territorial dégage la responsabilité de la Sen’Eau. C’est l’Etat qui facture, dit-il. ‘’Nous ne pourrons parler de cherté que si c’est nous qui fixons les prix de l’eau. Nous avons notre tarif exploitant qui est là, mais c’est l’Etat du Sénégal qui, par un décret signé par le président de la République, fait la tarification. Par exemple, les premiers 20 mètres cubes, c’est un tarif social, le client paye ce tarif social et c’est l’Etat du Sénégal, par le biais de la Sones, qui va compléter et nous payer un peu le surplus. Donc, l’Etat fait un certain équilibre dans le secteur de l’eau pour qu’il n’y ait pas de problème. C’est pourquoi nous, dans le prix de l’eau, nous n’avons aucune marge de manœuvre. Nous sommes obligés d’appliquer carrément ce que l’Etat nous a donné et il nous contrôle’’, se dédouane Mame Mataga Ndiaye.

Le directeur territorial explique que la hausse est souvent liée à la consommation. ‘’Ce qu’il faut noter, c’est que, chez le client, il y a eu de l’eau qui est arrivée. Et quelqu’un qui pouvait consommer 20 mètres cubes à 3 000 F, aujourd’hui, avec l’arrivée de l’eau, peut consommer jusqu’à 50 mètres cubes. Actuellement, il y a 100 mille mètres cubes qui sont arrivés et nous, pour la partie de Thiès qui est sous la conduite du lac de Guiers, il faut savoir que la distribution de l’eau s’est nettement améliorée. Nous partageons la conduite du lac de Guiers avec Dakar. Donc, si on injecte 100 mille mètres cubes/jour, ça va aller chez les clients. Donc, souvent, le client peut dire que la facture est chère. Mais est-ce qu’il la compare à une période où il consommait le même cubage ? L’eau augmente en termes de volume’’, explique encore M. Ndiaye.

D’ailleurs, poursuit-il, s’il y a une hausse incomprise, ils procèdent souvent à un étalonnage sous le contrôle du représentant du ministère du Commerce, et quand c’est dû à un problème de compteur, leur structure rembourse le client, en plus des frais d’étalonnage.

Dans tous les cas, le directeur territorial de Sen’Eau/Thiès est convaincu que l’audit annoncé du système de facturation va permettre d’y voir plus clair.

SAINT-LOUIS – CONTRE LA HAUSSE DES FACUTURE D’EAU Les associations de consommateurs portent le combat La hausse vertigineuse des factures d’eau du dernier bimestre reste en travers de la gorge des consommateurs de Saint-Louis. Pour beaucoup de chefs de famille, la hausse est inadmissible et injustifiée. D’ailleurs, ils sont nombreux à faire des réclamations auprès des responsables de la Direction régionale de la Sen’Eau. Un combat que les associations de consuméristes locales comptent porter pour que les factures soient revues à la baisse. Les dernières factures salées de la Sen’Eau distribuées aux consommateurs sont sur toutes les lèvres des ‘’gorgorlous’’. Dans la vieille cité, peu de concessions sont épargnées. Une situation fortement décriée par les associations de consommateurs. Pour le point focal régional de l’UNCS, cette forfaiture ne doit pas passer comme lettre à la poste. ‘’Les populations sont déjà trop fatiguées par la crise sanitaire et la hausse de certaines denrées. Donc, si la Sen’Eau s’y mêle pour soutirer frauduleusement de l’argent aux abonnés, c’est les achever avant l’heure. Ce que nous n’accepterons pas. D’ailleurs, nous nous organisons pour porter le combat. Les associations seront auprès des consommateurs pour faire des réclamations et aucune piste légale n’est écartée pour que ces derniers soient rétablis dans leurs droits’’, déclare Zayir Fall. Un combat que l’Union nationale des consommateurs du Sénégal/Saint-Louis ne mènera pas seule, puisque la Prévention des consommateurs (Précos) s’est jointe dans la lutte pour la révision des factures de la Sen’Eau. A en croire Gamby Diagne, depuis l’arrivée de la Sen’Eau, la distribution s’est dégradée et la hausse des factures va crescendo. ‘’Après les compteurs défectueux, voilà les factures folles. Mais les usagers de Saint-Louis ne le cautionneront pas et ils auront nos soutiens. D’ailleurs, la direction régionale a reçu déjà des réclamations et il faut qu’elle les diligente rapidement pour les rétablir’’, râle M. Diagne. Les populations de la ville tricentenaire étalent leur colère Il faut dire que cette hausse des factures d’eau indispose fortement les populations. Assis sur une chaise pliante, des verres de soleil masquant les yeux, Badara Cissé crie sa colère contre la Sen’Eau. Pour lui, la hausse des dernières factures est injustifiée. ‘’La facture d’eau qu’on m’a remise pour le dernier bimestre de l’année est inadmissible. Elle est passée du simple au double, sans aucune explication. Avant, mes factures tournaient autour de 12 000 et 15 000 F. Mais pour cette fois-ci, elle est de 32 748 F. Pourtant, ma famille n’a pas augmenté, aucune fuite d’eau n’a été aussi détectée dans les installations. Ce qui est plus bizarre dans cette histoire de hausse des factures, le quartier de Pikine 700 est très souvent victime de fermeture des robinets. En tout cas, ce sont des choses à dénoncer et à combattre’’, fustige le Vieux Cissé. D’un ton plus radical que son collègue consommateur, Mathias Thiaw assimile la hausse à tout simplement du vol déguisé. ‘’La distribution n’est pas correcte et les coupures sont assez fréquentes dans la zone de Léona et environ. Donc, rien ne justifie les factures salées de la Sen’Eau. On a le même nombre de personnes à la maison et l’utilisation du liquide est pratiquement la même. Mais à l’espace de deux bimestres, on passe du simple au double. C’est du vol au détriment des usagers. Malheureusement, nos autorités ne font rien pour protéger les populations. Il faut que les associations de défense des consommateurs se lèvent pour que ce vol organisé cesse le plus rapidement possible’’, fulmine-t-il. Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)

JEANNE SAGNA (THIES)