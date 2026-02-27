Interpellation à Grand-Yoff

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont procédé, le 26 février, à l’interpellation de deux individus pour détention de chanvre indien à des fins de trafic. La saisie porte sur 250 grammes de drogue, 15 cornets et une somme de 3 000 francs CFA. Selon nos informations, l’opération a été menée par la Brigade de recherches à la suite de l’exploitation de renseignements faisant état d’un trafic intense dans les quartiers d’Arafat et de Darou. Les investigations ont conduit les limiers à mettre en place une mission discrète dans ces deux zones.

Le premier suspect, identifié comme M. Thiaw, 36 ans, boucher de profession, a été appréhendé dans une ruelle du quartier Arafat dénommée « Nuéwalgui ». À la vue des policiers, il a tenté de se débarrasser d’un sachet contenant 125 grammes de chanvre indien avant de prendre la fuite. Une course-poursuite s’est engagée et a permis son arrestation. La fouille a également permis de découvrir quatre cornets supplémentaires ainsi qu’une somme de 3 000 francs CFA, considérée comme le produit de son trafic. Le second mis en cause, A. Seck, né en 2004 et mécanicien de profession, a été interpellé au quartier Darou, dans un point connu sous l’appellation « dolé ».

Surpris par l’intervention des éléments de la Brigade, il a été trouvé en possession d’un paquet dissimulé sous son grand boubou, contenant 125 grammes de chanvre indien et 11 cornets. Entendus sommairement, les deux individus ont déclaré avoir acquis la drogue dans la zone comprise entre l’ancienne piste et Keur Massar, sans fournir davantage de précisions. Ils ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.