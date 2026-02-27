Le Sénégal concède une défaite d’entrée à la deuxième fenêtre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les Lions, privés de leur meneur de jeu, Brancou Badio, ont été impuissants face à la Côte d’Ivoire (80-90), hier, au stadium Marius Ndiaye.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! L’absence de Brancou Badio lors de l’entrée en lice de l’équipe du Sénégal à la deuxième fenêtre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 a été lourde de conséquences. Les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont perdu sur le score de 80 à 90. Pire, les Lions sont classés à la dernière place du groupe B, dominé par les Éléphants de la Côte d’Ivoire, suivis des Léopards de la RD Congo, vainqueurs face à Madagascar (79-87).

Les joueurs de DeSagana ont été décevants face aux Ivoiriens. Les Sénégalais ont réalisé une première période poussive. Le début de match a été serré entre deux équipes engagées. Le score est resté étriqué pendant les cinq premières minutes, avec un léger avantage pour les locaux. Malgré le public du stadium Marius Ndiaye entièrement acquis à la cause des Lions, les Éléphants n'ont pas été intimidés. Optant pour un marquage individuel très serré, ils ont beaucoup gêné le jeu sénégalais. Ils ont été très agressifs sous le cerceau, disputant chaque rebond avec détermination.

Les Ivoiriens ont rattrapé leur retard et ont même réussi à creuser l'écart à neuf points (6-15) à la sixième minute de jeu. Face à cette hardiesse de l’adversaire, les locaux n'arrivent pas à retrouver leur jeu. Entre maladresse et mauvaises décisions, les hommes de DeSagana perdent progressivement pied, concédant 14 points de retard à la fin du premier quart-temps (14-28).

Au second acte, le Sénégal profite d’un coup d’éclat de Jean Jacques Boissy pour redresser la pente. Avec un jeu plus dynamique, ils arrivent à déjouer le marquage de l'adversaire. Ils remportent le deuxième quart-temps (23-20) et réduisent l’écart à onze points à la mi-temps (37-48).

Manque de constance

Au retour des vestiaires, les Sénégalais reprennent la partie sur le même tempo. L’équipe joue mieux et déroule un jeu plus cohérent. Grâce à une défense plus agressive et une meilleure efficacité, les hommes de coach DeSagana mettent la pression sur les visiteurs. Après seulement deux minutes et trente secondes de jeu, ils réduisent l’écart à seulement cinq points (45-50), puis quatre (62-66) à la fin du troisième quart-temps.

À cette allure, les médaillés de bronze du dernier Afrobasket en Angola sont bien partis pour terminer le match en trombe. Mais contre toute attente, l’équipe retombe dans ses travers. Le dernier quart-temps ne démarre pas sous de bons auspices. Les Lions perdent beaucoup de balles, notamment dans la raquette adverse. Ibrahima Fall Faye rate une contre-attaque, puis manque une passe décisive sur un autre contre. Le doute s’installe dans la tête des Sénégalais, qui n’arrivent pas à garder leur sérénité. Incapables de renouveler les bonnes combinaisons, ils regardent, impuissants, l’adversaire prendre le large. La Côte d’Ivoire se sort de l’étau et enfile les points.

Au final, l’issue du match est amère. Le Sénégal concède une défaite d’entrée par dix points d’écart (80-90) et se complique la tâche pour la suite de la compétition.

Résultats

RD Congo - Madagascar 87-79

Sénégal - Côte d’Ivoire 80-90

LOUIS GEORGES DIATTA