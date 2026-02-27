L'Organisation internationale des migrations (OIM) informe que 7 667 personnes sont décédées ou ont disparu dans le monde en 2025. En moyenne, chaque jour, 21 migrants ont trouvé la mort.

De nouvelles données de l'OIM révèlent la perte continue de vies humaines le long des routes migratoires à travers le monde, soulignant l'urgence de voies plus sûres et de protections renforcées pour les personnes en déplacement. Au moins 7 667 personnes sont décédées ou ont disparu sur les routes migratoires dans le monde entier en 2025, selon de nouvelles données de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Ces chiffres, selon un communiqué parvenu à la rédaction d'EnQuête, soulignent l'ampleur mondiale continue de la crise à laquelle sont confrontées les personnes en déplacement.

L'OIM appelle au démantèlement des réseaux de contrebande qui exploitent les migrants et mettent des vies en danger. « La perte continue de vies humaines sur les routes migratoires est un échec mondial que nous ne pouvons pas accepter comme normal. Ces morts ne sont pas inévitables. Lorsque les sentiers sûrs sont hors de portée, les gens sont forcés de s'engager dans des déplacements dangereux et tombent entre les mains de contrebandiers et de trafiquants. Nous devons agir dès maintenant pour étendre les routes sûres et régulières, et garantir que les personnes dans le besoin puissent être atteintes et protégées, quel que soit leur statut », déclare la directrice générale de l'OIM, Amy Pope.

Bien que ce chiffre soit inférieur aux près de 9 200 décès enregistrés en 2024, cette baisse reflète moins de personnes tentant des routes migratoires irrégulières et dangereuses, en particulier dans les Amériques, mais est aussi due à un accès restreint à l'information et à des contraintes de financement pour les acteurs humanitaires documentant les décès de migrants sur des routes clés. L'OIM, rappelle le communiqué, appelle à un financement urgent pour renforcer la collecte de données afin de mieux orienter le système humanitaire dans la mise en œuvre de réponses salvatrices.

Les traversées maritimes restent parmi les routes les plus meurtrières

En 2025, au moins 2 185 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée, tandis que 1 214 ont été recensées sur la route Afrique de l'Ouest/Atlantique vers les îles Canaries. Malgré des baisses annuelles, le bilan réel est probablement plus élevé, puisque au moins 1 500 personnes supplémentaires ont été signalées disparues en mer, mais cela n'a pas pu être vérifié en raison de l'accès limité aux informations de recherche et sauvetage.

Bien que les preuves sur ces « épaves invisibles » soient rares, au moins 270 restes humains ont été échoués sur les côtes méditerranéennes en 2025 sans être liés à des naufrages connus, et trois navires transportant les restes de 42 personnes ont ensuite été retrouvés dérivant vers le Brésil et les Caraïbes après avoir tenté la traversée des îles Canaries. La restriction croissante des informations de recherche et sauvetage sur les routes maritimes vers l'Europe a empêché un nombre exceptionnellement élevé de cas d'être vérifié.

Déjà 606 décès enregistrés en 2026

Cette tendance inquiétante se poursuit en 2026. La Méditerranée connaît un nombre sans précédent de décès de migrants au cours des deux premiers mois de 2026, avec 606 décès enregistrés au 24 février. Sur la même période, les arrivées en Italie sont passées de 6 358 à 2 465 (soit une baisse de 61 %). Pourtant, des centaines d'autres disparus en mer sont signalés qui ne peuvent pas encore être vérifiés. Rien que ces deux dernières semaines, 23 restes humains ont échoué sur les côtes du sud de l'Italie et de la Libye.

Dans les Amériques, 409 décès ont été enregistrés en 2025, le plus bas total annuel depuis que l'OIM a commencé à collecter des données en 2014. Cela est probablement dû au fait que moins de personnes empruntent des chemins irréguliers et dangereux, comme traverser la jungle de Darien ou la frontière américano-mexicaine. Cependant, des retards dans les rapports des responsables signifient que les chiffres pour 2025 dans les Amériques ne seront probablement finalisés qu'à la mi-2026.

L'Asie et la Route de l'Est – de la Corne de l'Afrique vers et depuis le Yémen et les pays du Golfe – ont entraîné une nouvelle année mortelle pour les personnes en mouvement. Plus de 3 000 décès ont été enregistrés lors de la migration en Asie, faisant de 2025 l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les migrants le long de cette route pour la troisième année consécutive, informe l’OIM. Cette tendance est due à un nombre élevé de morts d'Afghans fuyant leur pays d'origine, avec 1 540 morts signalés.

La route Est a également connu une augmentation marquée, avec 922 décès enregistrés, contre 558 en 2024. Presque tous ceux qui sont morts sur cette route en 2025 étaient éthiopiens, dont beaucoup ont perdu la vie dans trois naufrages massifs qui ont fait plus de 180 morts chacun.

La persistance de ces décès reflète l'étendue croissante des réseaux de traite et de trafic de migrants qui continuent d'exploiter le désespoir le long des routes migratoires, exposant les populations à la violence, aux abus et à des voyages mortels menaçants. Les gouvernements et partenaires doivent d'urgence intensifier les opérations coordonnées de recherche et sauvetage pour prévenir de nouvelles pertes humaines, renforcer la coopération internationale pour démanteler les réseaux criminels et étendre les voies migratoires sûres et régulières afin que les populations ne soient pas contraintes de passer par des passeurs.

« Sauver des vies en mer et le long des routes terrestres doit rester une responsabilité mondiale partagée, qui exige une volonté politique soutenue, des ressources et des politiques axées sur la protection pour garantir que la migration soit plus sûre, plus ordonnée et plus humaine », souligne l’OIM.

CHEIKH THIAM