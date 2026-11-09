Le sable de Saly est entré dans l’histoire. Aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les premiers Jeux organisés sur le sol africain, le Sénégal a signé un triplé historique en lutte de plage, grâce à trois jeunes champions : Elisabeth Diatta (-55 kg), Maguette Diop (-80 kg) et Ndeye Khady Anna Diatta (-45 kg).

Le triomphe du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse est venu de Saly. À trois reprises, l’hymne national du Sénégal a retenti sur la plage de Saly Beach West, ce week-end. Trois finales, trois médailles d’or. Une moisson jamais vue pour le pays hôte, dans une discipline qui faisait ses débuts dans un événement olympique.

Elisabeth Diatta ouvre la voie et Maguette Diop enchaîne

C’est elle qui a lancé la fête. À seulement 16 ans, Elisabeth Diatta est devenue la première médaillée d’or sénégalaise de ces JOJ. En finale des -55 kg, ce samedi, elle s’est imposée devant la Japonaise Reisa Kojima, sur le score de 5 à 1, au terme d’un combat maîtrisé devant un public de Saly Beach West en fusion. Genoux dans le sable, bras levés vers le ciel, la jeune lutteuse a savouré son sacre sous les ovations, avant d’entonner l’hymne national sur le podium.

Quelques minutes plus tard, Maguette Diop a prolongé la fête chez les -80 kg. Opposé en finale à l’Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli, champion du monde de la catégorie, le Sénégalais s’est imposé 4 à 0, prenant au passage sa revanche sur des adversaires qui l’avaient battu aux Championnats du monde U17 à Bakou, en août dernier.

Ndèye Khady Anna Diatta, du drapeau à l'or

La moisson des médailles s’est poursuivie le lendemain avec la porte-drapeau du Sénégal, qui a offert au pays hôte son troisième titre olympique de la jeunesse, chez les -45 kg. Il y a huit jours, elle portait le drapeau national au stade Abdoulaye Wade. Ce dimanche, sur le sable de Saly Beach West, Ndèye Khady Anna Diatta a porté bien plus lourd : les espoirs de tout un public. À 17 ans, la lutteuse des -45 kg a traversé son tournoi sans perdre un seul combat. Cinq sorties, cinq victoires, la dernière en finale face à la Mexicaine Karen Araceli Rios Silva. Elle a triomphé avec autorité, sous la clameur d'une foule venue en masse malgré la chaleur.

Le dernier mot sénégalais est revenu à Ablaye Diouf. Dans le combat pour le bronze des -90 kg, il a pris le meilleur sur le Brésilien Allan Smith. Une revanche personnelle : aux Mondiaux U17 de Bakou, en août, il avait échoué au pied du podium, tout comme Maguette Diop. Trois mois plus tard, les deux hommes repartent de Saly médaillés.

Le bilan dépasse les prévisions les plus optimistes. Pour l'entrée de la lutte de plage au programme olympique, le Sénégal, engagé dans les huit catégories, rafle trois titres et un bronze en deux jours. Le pays hôte compte désormais cinq médailles — trois en or, deux en bronze avec celle du judoka Matar Diop —, sans compter le bronze partagé d’Eden Kazoum en saut d'obstacles par équipes au sein d'une formation continentale.

Ce n'est pas un hasard pour la lutte. Avant les Jeux, la jeune garde avait pris le bronze par équipes aux Mondiaux U17 et la troisième place des Championnats d'Afrique à Alexandrie. Le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Bira Sène, voyait dans cette discipline une vraie carte à jouer pour le pays. Sur le sable de la Petite-Côte, la lutte, sport roi du Sénégal, a tenu ses promesses.

LOUIS GEORGES DIATTA ET LAMINE DIOUF