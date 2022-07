La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar a invité les responsables politiques du département de Ziguinchor à faire de leur unité retrouvée et des réalisations de Macky Sall leurs leviers de campagne.

C’est après une forte pluie qui a arrosé la ville en début d’après-midi et des pluies intermittentes par la suite que Mimi Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) est arrivée à Ziguinchor pour un meeting départemental. L’étape ziguinchoroise est survenue après celle de Sédhiou et Bignona. À la place Bambaya, au quartier Peryssac où elle est arrivée aux environs de 21 h 30 tout sourire, Mimi a eu droit à un accueil chaleureux de la part des responsables, mais également des militants dont certains, du fait de la pluie et du retard accusé dans le démarrage de la rencontre, ont préféré rebrousser chemin.

Il n’empêche, le meeting s’est tenu et a permis à la tête de liste nationale de BBY de constater l’unité retrouvée au sein des responsables de la coalition. ‘’Une unité gagnante’’, a déclaré la tête de liste. ‘’Nous sommes entrés en Casamance dans la joie et la gaité. Nous avons l’espoir partout où nous sommes passés en Casamance que la victoire sera belle et large grâce à l’unité de tous ces responsables qui seront armés du bilan du président en Casamance qui est le meilleur allié de la région’’, a fait savoir Mimi Touré.

Elle a profité de l’occasion pour faire l’éloge des réalisations du président de la République en Casamance. Réalisations contenues dans le triptyque, paix, désenclavement et développement.

Le procès d’Ousmane Sonko et Cie

Auparavant, faisant allusion aux propos d’Ousmane Sonko tenus à Bignona, elle a clamé haut et fort : ‘’Nous sommes tous des Casamançais. Personne n’a l’exclusivité de l’amour de la Casamance. Nous sommes tous des Casamançais, parce que les Casamançais sont tous des Sénégalais. C’est cela la vérité. Nous sommes fiers d’avoir ici des frères et sœurs de tous les groupes ethniques. Que personne ne vous dise le contraire.’’ Mimi Touré et les responsables politiques du département de Ziguinchor ont, sans le citer, fait le procès d’Ousmane Sonko, le qualifiant de ‘’vendeur d’illusions’’ et de ‘’promoteur de la violence et de la cohésion nationale’’.

Des piques, le leader de l’intercoalition Yewwi-Wallu en a reçues. ‘’Ceux qui sont là, ce sont eux qui ont amené la violence. C’est pourquoi il y a eu mort d’homme. On a vécu dans l’accalmie jusqu’il y a six mois, mais des vendeurs d’illusions sont venus vous demander de vous engager dans un ‘Mortal Kombat’. Il faut refuser cela, vous les jeunes. Le développement se fait dans la paix et non dans la violence. Au lieu de ‘Burok’, maintenant il s’agit de ‘Buyok’ (souffrance en diola) a lancé le maire sortant de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, sixième sur la liste nationale.

Selon Mimi Touré, le premier objectif du président de la République est de consolider la paix en Casamance. Comme Abdoulaye Baldé, elle a aussi invité les jeunes à refuser de s’engager dans la violence. ‘’Non, il faut le refuser. Refuser la manipulation’’, a encore clamé, haut et fort Mimi Touré.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)