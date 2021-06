Hier, à Djilakh, le collectif des jeunes du village a organisé une conférence de presse pour demander à Amnesty International et au Forum civil de se garder de certaines positions dans le litige foncier opposant Ndingler à la Sedima, qui compte sur son soutien.

Les jeunes du village de Djilakh n'apprécient pas la position des organisations de la société civile dans le dossier Ndingler-Sedima. Ils estiment que le Forum civil et Amnesty International ne sont pas habilités à répondre objectivement à ce problème. "Nous sommes choqués par les propos de Seydi Gassama et de Birahime Seck dans cette affaire qu’on appelle un litige foncier et qui ne l’est même pas. Depuis quelques jours, ces deux personnes malintentionnées mettent tous les moyens pour attiser le feu dans cette affaire", s'est offusqué d'emblée le porte-parole du collectif. Selon Aliou Diouf, "Seydi Gassama a dit qu’on doit donner les 80 ha à la population de Ndingler. Nous lui demandons d’arrêter’’.

Ils considèrent que MM. Gassama et Seck les mettent en mal avec la population de Ndingler. ‘’La population de Djilakh est plus que déterminée. Elle ne mettra plus les pieds sur ces terres", préviennent-ils. Ils assurent que la confrontation est maintenant inévitable. Et se désolent de l'attitude des responsables de ces deux organismes. "Nous sommes déçus de l’attitude de ces défenseurs des Droits de l’homme. On s’attendait à ce que ces derniers viennent entendre les deux parties. Nous sommes également des victimes. Les gens de Ndingler se victimisent. La Sedima qui est là aussi est une victime. Si le Forum civil et Amnesty International voulaient rétablir la vérité et la paix, ils auraient dû venir à Djilakh. Malheureusement, ils ne l’ont pas fait. Seydi Gassama n’est jamais venu ici et pourtant, il est parti à Ndingler leur donner de l’argent pour les inciter à la violence, en leur disant : Allez-vous battre", a ajouté le porte-parole.

Avant de révéler : "Il a remis à ces derniers une enveloppe de 50 mille francs pour les soutenir dans leur combat", a souligné Aliou Faye.

En respect à l'arrêté préfectoral d'interdiction des activités agricoles sur les 80 ha en question, ils invitent tous les concernés à la sérénité et au calme. "Nous avons bien apprécié l’arrêté du préfet de Mbour, parce que son arrêté a pu calmer le jeu et ramener la paix ici. N’eût été cette décision, il y aurait eu beaucoup de morts au niveau des deux villages et c’est Ndingler qui allait payer le plus lourd tribut, car un seul quartier de Djilakh peut envahir tout le village de Ndingler. Que les autorités règlent ce problème au plus vite. Nous ne voulons pas de cette guerre que Seydi Gassama et Birahime Seck sont en train de préparer dans ces villages".

Selon Aliou Faye, "ils veulent juste utiliser la position de ces villageois pour renflouer leurs caisses".

Joint par téléphone, le coordonnateur du Forum civil n'a pas voulu accorder une importance à ces allégations. Birahime Seck dit être plus occupé à améliorer le vécu des populations que de se lancer dans la polémique.

